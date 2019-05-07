В России объяснили, как в трубопровод попала грязная нефть

Ситуация с качеством нефти нормализуется во второй половине мая. Фото: DW

В России задержали 4 человек по уголовному делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба".

"Источник загрязнения - узел учета "Лопатин" в Самарской области. Следственные действия обнаружили группу компаний, которые осуществляли незаконную деятельность и сдачу в систему некондиционной нефти с использованием в сверхнормативного количества хлорорганических соединений", - объяснил глава Минэнерго России Александр Новак, передает ТАСС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бензин будет: россияне разрешили поставлять топливо в Украину

Он предложил контролировать качество нефти для сдачи в трубопровод ежедневно. В ближайшее время такие законодательные изменения внесут на рассмотрение правительства.

Новак заверил, что ситуация с качеством нефти нормализуется во второй половине мая.

Беларусь приостановила продажу бензина и дизтоплива в страны Балтии, Польшу и Украину из-за некачественной российской нефти. Первые сведения о некачественной нефти из нефтепровода "Дружба" появились 19 апреля. По разным оценкам, испорченными оказались от 3 до 5 млн т нефти. По состоянию на 2 мая недополученная Укртранснефтью выручка от остановки транзита оценивалась в 29,2 млн грн.