В России хотят "отжать" имущество Apple, IKEA, Microsoft, McDonald's

Перечень компаний, приостановивших работу в РФ, направили в Генпрокуратуру. Фото: pixabay.com

В России могут национализироваться имущество компаний, объявивших о прекращении работы в стране в связи с военным вторжением РФ в Украину.

В список попали Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и другие, сообщил глава "Общественной потребительской инициативы" России Олег Павлов российским "Известиям".

"Безусловно, список открыт. Как только появляются компании, которые заявляют об увольнении без предоставления российским потребителям гарантий, они туда вносятся. Соответственно, в отношении них будут применяться административные, уголовные и судебные процедуры", - отметил Павлов.

По его словам, власть имеет единую позицию по закрытию иностранным бизнесом своих предприятий в России, а к работе над списком привлекут правоохранительные органы, Минпромторг и Роскомнадзор. Соответствующий перечень направили в российское правительство и Генпрокуратуру.

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"Попадание в антисанкционный черный список означает для компании-нарушителя и ее руководства реализацию следующих рисков: арест счетов и активов, введение внешнего управления, национализацию имущества. Также руководство этих предприятий может быть привлечено к уголовной ответственности за умышленное банкротство и мошенничество в особо крупном размере", - сказал Павлов.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.