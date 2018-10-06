В Roshen рассказали, откуда в Крыму конфеты компании

Кондитерская корпорация Roshen отреагировали на информацию о наличии в агазинах оккупированного Крыма конфет бренда.

"Корпорация не обладает достоверной информацией о происхождении конфет. Последнюю партия карамели" Клубника со сливками "выпустили в первом квартале 2017 года. С тех пор карамель" Клубника со сливками "не продается", - со ссылкой на компанию пишет Лига.Бизнес.

Долгое время Roshen не имеет торговых связей с Крымом. В прошлом году с апреля на Липецкой фабрике в России полностью остановили производство.

Автор: biz.liga.net Последнюю партию карамели «Клубника со сливками» выпустили в первом квартале 2017 года.

"Мы допускаем, что на территории Крымского полуострова реализуется продукция Липецкой фабрики, изготовлена ​​в начале 2017 года, к остановке производства. Сейчас ни одна из фабрик не производят продукцию с российскими этикетками, - сообщили в компании.

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С последней партии в Крым могли попасть до 10 тонн конфет. Их срок годности закончился весной нынешнего года.

У меня был бизнес в России до 2014 ро¬ку. Но война все изменила. И я хочу, чтобы все услышали - у Порошенка бизнеса в России нет и быть не может. Ни аграрного, ни паточного, ни какого другого.