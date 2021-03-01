В Раде требуют вызвать Шмыгаля "на ковер" за катастрофу с долгами населения

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На сегодня задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги составляет почти 80 млрд грн, а к маю она может вырасти до 100 млрд. Такая ситуация сложилась из-за высоких тарифов и бездействия правительства в вопросе наведения порядка в сфере энергетики. Об этом в ходе согласительного совета в парламенте заявил сопредседатель депутатской группы "Партия "За майбутнє" Виктор Бондарь.

"Это говорит о том, что люди просто не могут уже платить. Задолженность будет накапливаться, и на конец мая мы увидим уже 100 миллиардов долга", - отметил Бондарь.

Народный депутат назвал и другие вопиющие факты. В частности, по его словам, задолженность госпредприятия "Энергорынок" перед "Энергоатомом" составляет более 24 млрд грн за "зеленый тариф". Суммарный уровень задолженности в системе "Нафтогаза", "Энергоатома" и "Энергорынок" - более 150 млрд грн.

При этом правительство не демонстрирует желание сотрудничать с парламентом, чтобы исправить ситуацию и не предоставляет аналитики парламентариям.

"Мы не видим никакой последовательной логики от правительства, что они планируют с этим делать. Мы говорили: дайте нам развернутую аналитику. Что происходит в НАК "Нафтогаз Украины"? Какова реальная себестоимость закупленного газа? Ведь 70% голубого топлива, которое потребляет Украина - собственной добычи. Какова его себестоимость? Кто поставщики? Почему сегодня именно такая цена на газ, хотя аналитики уверяют, что ее спокойно можно было снизить в 2-3 раза", - сказал Бондарь.

Народный депутат предложил вызвать чиновников в парламент и выработать решения, которые позволили бы решить проблемы в энергосфере.

"Давайте их вызвать, пусть предоставят нам всю необходимую информацию, аналитику, которую мы приглашали. Проведем здесь совместное заседание, совещание и подготовим решение для того, чтобы вынести в зал. В том числе и кадровые, если это будет необходимо. А вся страна уже видит, что кадровые решения и по правительства и в отношении практически всех министров уже давно назревают", - отметил Виктор Бондарь.

При этом, как указано на сайте партии "За майбутнє", первыми шагами в наведении порядка с тарифами должно стать введение моратория на повышение цен на коммунальные услуги для населения и расширение программы субсидий для социально незащищенных слоев.