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вторник, 16 февраля 2021 17:51

В Раде предлагают не облагать налогом часть выигрышей в азартных играх

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В Раде предлагают не облагать налогом часть выигрышей в азартных играх
Принятия законопроекта будет способствовать детенизации игорного бизнеса в Украине. Фото: pixabay

Нардепы предлагают освободить от налогообложения выигрыши в азартных играх, размер которых не превышает 50 тыс. грн.

Об этом говорится в соответствующем законопроекте, зарегистрированном на сайте Верховной Рады.

Согласно пояснительной записке, налогообложения выигрышей негативно влияет на развитие легального бизнеса.

"Игрок заинтересован получить полный выигрыш, поэтому больше склонен обращаться к нелегальным заведениям, чем платить из любого выигрыша 19,5 процента налога на доходы и военный сбор. Расходы, которые несут игроки, обычно превышают полученные ими доходы", - говорится в документе.

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Авторы документа считают, что принятия законопроекта будет способствовать детенизации игорного бизнеса в Украине.

Народный депутат от "Слуги народа" 28-летний Максим Павлюк задекларировал 1,9 млн грн выигрыша. Трижды получил по 249 тыс. грн, дважды по 373 тыс. и еще почти 447 тыс. грн от 6 фирм.

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16
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