В Раде объяснили, почему до сих пор не утвердили госбюджет-2021

Вероятная дата утверждения проекта госбюджета-2021 - 25 ноября. Фото: unsplash

Через согласование с МВФ финальный документ проекта госбюджета на 2021 год еще не сформирован. Предполагаемая дата его утверждения - 25 ноября.

Об этом сообщил первый заместитель председателя финансового комитета Рады Ярослав Железняк, передает "Экономическая правда".

"До сих пор финальный документ не сформирован. Причина - несогласования с МВФ. Пока понятно, что дефицит надо снизить с 6 процентов ближе к 5,3 процента. Вроде как пару десятых, но в деньгах это около - 20 млрд. Макропрогноз надо изменить на более реалистичный. Кризис же. Да и в очередные оптимистичные цифры от нас никто не верит. Это как раз самое болезненное", - написал нардеп.

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По словам Железняка, вероятная дата утверждения проекта госбюджета-2021 - 25 ноября.

"Но без согласования с МВФ никто выносить не будет. Обожглись после первого чтения. Поэтому могут снова перенести", - добавил он.

Железняк отметил, что с таким графиком очевидно, что транша в этом году не будет.

Если до конца текущего года не успеют принять проект закона о государственном бюджете на 2021 год, запланированного повышения минимальной зарплаты не будет.