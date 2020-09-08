В Раде нашли способ не возвращать $350 млн Суркисам

Законопроект сделает невозможным возвращение средств компаниям Суркисов. Фото: pixabay.com

В парламенте зарегистрировали законопроект, который заблокирует принудительное взыскание с Приватбанка $350 млн в пользу компаний Суркисов.

Инициатором законопроекта является нардеп Юрий Камельчук, сообщил в Facebook министр юстиции Денис Малюська.

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"Народный депутат Камельчук зарегистрировал законопроект 4064, который делает невозможным наглую и противозаконную кражу 10 млрд государственных средств. Просьба поддержать и пошерить. Время играет против нас", - написал министр.

Печерский райсуд Киева санкционировал принудительное списание средств и (или) арест имущества Приватбанка в случае отказа выплачивать компаниям Суркисов определенную судом сумму.