В процессе приватизации ПАО "Центрэнерго" назревает новый коррупционный скандал

 
Ексклюзивы
1/5
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
Просмотров: 477
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
2 Просмотров: 6912
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
2 Просмотров: 3204
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 5400
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
3 Просмотров: 1458
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
1 Просмотров: 1575
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1656
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 1359
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1305
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 630
Фото
Все фото
5
8
4
6
8
Лимонад с сельдереем и лососевый бургер - открыли кафе правильного питания
Лимонад с сельдереем и лососевый бургер - открыли кафе правильного питания
Очередь за новыми iPhone в Москве: ждут пять дней
Очередь за новыми iPhone в Москве: ждут пять дней
В ЕС появятся новые евро: как будут выглядеть банкноты
В ЕС появятся новые евро: как будут выглядеть банкноты
Какие продукты дешево покупать в Украине - сравнение цен в Украине и Польше
Какие продукты дешево покупать в Украине - сравнение цен в Украине и Польше
За субсидиями образовались небывалые очереди
За субсидиями образовались небывалые очереди
Видео
Все видео
Как правильно заполнить декларацию, чтобы получить субсидию
Как правильно заполнить декларацию, чтобы получить субсидию
Министр объяснил, как будут начислять субсидию заробитчанам
Министр объяснил, как будут начислять субсидию заробитчанам
Министр объяснил, как авто зятя повлияет на субсидию для тещи
Министр объяснил, как авто зятя повлияет на субсидию для тещи
Как оформить субсидию работающим пенсионерам
Как оформить субсидию работающим пенсионерам
Министр рассказал, как правильно оформлять субсидию
Министр рассказал, как правильно оформлять субсидию
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 567
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1359
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5337
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9720
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Зоя Казанжи
Зоя Казанжи
08 октября 2018
Просмотров: 45
Хочу зустріти їх завтра
Їли морозиво й реготали. Щиро так, по-молодому. Я спочатку почула лише сміх. Поставила своє авто на паркінг і скоротила шлях — майже через ...
понедельник, 08 октября 2018 16:33

В процессе приватизации ПАО "Центрэнерго" назревает новый коррупционный скандал

  Комментировать
В процессе приватизации ПАО &quot;Центрэнерго&quot; назревает новый коррупционный скандал
Государство выставляет на продажу 78,2% акций ПАО "Центрэнерго". Фото: korrespondent.net

Государство выставляет на продажу 78,2% акций ПАО "Центрэнерго".

На прошлой неделе Кабинет министров принял распоряжение, которым утвердил стартовую цену и условия продажи АО "Центрэнерго". Перед этим Кабинет Министров утвердил график подготовки к приватизации и проведению конкурса по продаже пакета акций ПАО "Центрэнерго", передает "24 канал".

Об этом сообщил и.о. руководителя Фонда госимущества Виталий Трубаров на своей странице в Facebook. По его словам, конкурс по продаже ПАО "Центрэнерго" состоится в конце ноября 2018 года.

Ранее Кабинет министров утвердил советника по приватизации предприятия – Ernst&Young sp. z o.ах. Corporate Finance sp.k.

Также правительство утвердило размер финансирования услуг советника за счет средств государственного бюджета в размере $3 млн.

Согласно условиям договора между ФГИ и советником, последний должен собрать и проанализировать экономические, технические и финансовые показатели работы предприятия; привести основные показатели бухгалтерской отчетности в соответствие со стандартами; провести аудит; определить инвестиционную привлекательность предприятия и пути ее повышения, пути реструктуризации задолженности, предложения по ценам и тарифам для продукции предприятия, маркетинговой политике; обеспечить независимую оценку имущества; найти потенциальных инвесторов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Показали доходы и убытки крупнейших государственных компаний: топ-5

Оценку государственного пакета акций ПАО "Центрэнерго" осуществляло ООО "Увекон", руководителем которого является Владимир Шалаев, на основании договора, заключенного с советником.

При этом, как стало известно, 2 октября Генеральной прокуратурой Украины Шалаеву предъявлено подозрение по статье 358 Уголовного Кодекса Украины (подделка документов).

По данным источников в правоохранительных органах, уголовное дело касается именно оценки акций ПАО "Центрэнерго". При этом, источники в оценочных кругах отмечают, что гонорар ООО "Увекон" составил от $ 500 тыс. до 1 млн. "Отбор" советника ФГИ и "отбор" советником оценщика, не смотря на то, что источником оплаты услуг являются деньги государственного бюджета, проходил вне системы ProZzoro.

В Кабинете Министров Украины планируют провести аукцион по продаже ПАО "Центрэнерго" в 1 декабря 2018.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В процессе приватизации ПАО "Центрэнерго" назревает новый коррупционный скандал». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
октября

3,5 тыс. вакансий, зарплата от 7 тыс. грн: в Украине празднуют День юриста

Самое читаемое
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
14
 Просмотров: 56239
&quot;Обнаженная, потому что я свободна&quot; - жена защитника &quot;Валенсии&quot; не стесняется откровенных фото
"Обнаженная, потому что я свободна" - жена защитника "Валенсии" не стесняется откровенных фото
16
 Просмотров: 52418
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
13
 Просмотров: 39529
Звезда &quot;50 оттенков серого&quot; обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
Звезда "50 оттенков серого" обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
36
 Просмотров: 28791
Страх и надежда: фотограф показал, что означает слово &quot;Украина&quot;
Страх и надежда: фотограф показал, что означает слово "Украина"
31
 Просмотров: 18180
Экономика
В Украине продолжает дорожать автогаз
В Украине продолжает дорожать автогаз 1 Просмотров: 288
В Украине подорожает бытовая техника
В Украине подорожает бытовая техника Просмотров: 1152
Дорогой бензин: как снизить цены на автозаправках
Дорогой бензин: как снизить цены на автозаправках Просмотров: 909
Украинцы активно продают доллары
Украинцы активно продают доллары Просмотров: 774
Прокуратура провела обыски на предприятиях "Росток Холдинга"
Прокуратура провела обыски на предприятиях "Росток Холдинга" Просмотров: 45
Больше всего комментируют
13
Почему украинцы вовремя не оплачивают коммунальные услуги
7
Кума Порошенко раскритиковала закон о языке
4
Обязаны ли педагоги преподавать на украинском
3
Полицейский разбил стул о голову задержанного
2
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
Голосов: 17813
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua