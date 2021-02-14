В правительстве прокомментировали отключение света

 
Ексклюзивы
1/5
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Нереформированные суды и правоохранительная система тормозят нас на пути в ЕС: эксперты о поездке Шмыгаля в Брюссель
Просмотров: 126
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Россия готовит наступление на Украину - Снегирев
Просмотров: 5751
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
Государство не занимается возвращением Крыма - Андрей Щекун
1 Просмотров: 153
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Уберите смартфон и учите генерировать идеи - как воспитать ребенка креативным
Просмотров: 270
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Кличко - президент: эксперты оценили шансы столичного мэра
Просмотров: 1035
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
1 Просмотров: 234
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 396
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1422
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Премьеры недели: Эротический триллер и история Дэвида Боуи
Просмотров: 549
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Посылал с миской взять в магазине вареников. Продавщицы спрашивали: "Когда же Параджанов заплатит?" - Роман Балаян
Просмотров: 675
Фото
Все фото
6
8
18
6
11
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Физический труд и высокие налоги – украинка назвала минусы жизни в Польше
Физический труд и высокие налоги – украинка назвала минусы жизни в Польше
&quot;Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном&quot; - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
"Заходишь посмотреть, а выходишь с диваном" - как магазин ІКЕА отработал первый день в Украине
Открылся магазин IКЕА в Украине: первые фото
Открылся магазин IКЕА в Украине: первые фото
Бесплатные фрукты и кастрюли на развес – что удивляет в польских супермаркетах
Бесплатные фрукты и кастрюли на развес – что удивляет в польских супермаркетах
Видео
Все видео
Зеленский в видео подколол предшественников
Зеленский в видео подколол предшественников
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Торговая сеть прекратила сотрудничество с блогершой, которая любит РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Украина подписала газовые соглашения с РФ
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Заработчане дают в четыре раза больше денег, чем Украина получает инвестиций
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Интервью
1/5
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
Переселенцы способствуют развитию Украины - Эскендер Бариев
1 Просмотров: 234
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Каждый пятый украинец ежемесячно одалживает деньги
Просмотров: 396
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Зеленскому придется идти на политическое киллерство. Его рано списывать
Просмотров: 1422
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
11 тыс. стипендии и комната с кондиционером - украинка рассказала об обучении в Китае
Просмотров: 468
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Степанов и Минздрав виновны в смерти тысяч украинцев - Дмитрий Шерембей
Просмотров: 540
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
12 февраля 2021
Просмотров: 693
Яша має чітко знати: він хоче їсти чи замерз
Хлопчик Яша бавиться у дворі. Відчиняється кватирка, і з неї долинає голос: – Яшенько, тобі час додому! Хлопчик задирає голову: ...
воскресенье, 14 февраля 2021 09:49

В правительстве прокомментировали отключение света

1 Комментировать
В правительстве прокомментировали отключение света
Юрий Витренко уверен, что свет не будут отключать. Фото: Радио Свобода

Украинская энергосистема способна выдержать зимние испытания без веерных отключений электроэнергии.

"Критических угроз нет. Мы надеемся, что закончим зиму без веерных отключений. Сейчас работают те же газовые блоки. Это дороже, например, чем сжигать уголь. Но для того, чтобы наши потребители, украинцы, были со светом, с электроэнергией, мы делаем так, чтобы не было никаких отключений", - сказал Юрий Витренко.Об этом в интервью Радио Свобода заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко.

Украинская энергетика этой зимой оказалась в непростой ситуации. По данным НКРЕКП, одной из причин является то, что от ноября 2020 запасы угля на электростанциях уменьшились более чем в пять раз, и они в 5,5 раза меньше, чем были в начале февраля 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Все под контролем: у Зеленского отреагировали на решение МВФ о транше

По состоянию на начало февраля на электростанциях было менее полумиллиона тонн угля, и большинство его было сосредоточено на двух ТЭС - Славянской и Луганской (на линии фронта в городе Счастье).

В январе и феврале были моменты, когда Украина просила технической помощи в энергосистемы Беларуси, а в феврале Киев также вынужден был импортировать электроэнергию из России.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В правительстве прокомментировали отключение света». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
февраля

Имеем уникальный шанс завершить декоммунизацию

Ежедневно на него заходит 5 млрд людей - основали популярный интернет-сервис

145 лет назад презентовали первый телефон

В Голливуде сняли фильм в новом жанре

Казнили одного из самых кровавых маньяков

Самое читаемое
Модель Playboy эротично отомстила авиакомпании, раздевшись на борту
Модель Playboy эротично отомстила авиакомпании, раздевшись на борту
3
 Просмотров: 17991
Самый опасный преступник США повесился в камере
Самый опасный преступник США повесился в камере
6
 Просмотров: 16173
&quot;Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой&quot; - два села на коленях прощались с десантником
"Мы так ждали, что ты приедешь, а ты вернулся неживой" - два села на коленях прощались с десантником
38
 1 Просмотров: 13249
Актриса &quot;Крепостной&quot; обольстительно изгибалась на фоне Карпат
Актриса "Крепостной" обольстительно изгибалась на фоне Карпат
3
 1 Просмотров: 13050
Эротические позы и Астафьева без бюстгальтера. Чем щеголяли звезды на этой неделе
Эротические позы и Астафьева без бюстгальтера. Чем щеголяли звезды на этой неделе
5
 Просмотров: 12987
Экономика
Землю будут продавать на электронных аукционах
Землю будут продавать на электронных аукционах 1 Просмотров: 90
Кого чаще всего ищут работодатели: топ-5 профессий
Кого чаще всего ищут работодатели: топ-5 профессий Просмотров: 684
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
Украинка рассказала, какую финансовую помощь получила при рождении ребенка в Польше
6
 1 Просмотров: 7029
Все под контролем: у Зеленского отреагировали на решение МВФ о транше
Все под контролем: у Зеленского отреагировали на решение МВФ о транше 2 Просмотров: 693
Транша не будет: миссия МВФ завершила работу в Украине
Транша не будет: миссия МВФ завершила работу в Украине 2 Просмотров: 4194
Больше всего комментируют
11
О санкциях против Януковича надо спрашивать с Порошенко
5
Зеленский с женой в День влюбленных отправится в ОАЭ
4
Саакашвили депортировали в Польшу
4
У Зеленского хотят создать еще одну партию - СМИ
4
Окружному админсуду Киева урежут полномочия
Голосов: 26084
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть