В правительстве придумали, как снизить стоимость авиабилетов

Налоговые льготы будут распространяться на украинских авиаперевозчиков. Фото: pixabay.com

Снизить стоимость билетов на внутренние авиационные перевозки можно благодаря введению нулевой ставки НДС.

"Освобождение от налогообложения будет способствовать уменьшению затрат перевозчиков и удешевлению авиабилетов на внутренние рейсы. Украинцы получат доступ к быстрым путешествий внутри страны. Эти законодательные изменения необходимо внести как можно быстрее, чтобы уже этим летом увеличить туристический поток внутри страны", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Налоговые льготы будут распространяться на украинских авиаперевозчиков, отмечают в правительстве.

Изменения в законодательство премьер-министр поручил разработать министерствам инфраструктуры, экономики и финансов.

В Офисе президента заявили о намерении до конца 2021 года создать государственную авиакомпанию.