В правительстве обещают ипотеку под 5%

Ипотеку под 5% получат не все. Фото: pixabay.com

Кабинет министров анонсировал запуск ипотечного кредитования под 5% в 1-м полугодии 2021 года. Воспользоваться программой смогут определенные категории граждан.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время форума "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы", пишет Liga.

"Мы планируем в 1-м полугодии создать возможность финансового лизинга и ипотеки под 5 процентов", - сказал он.

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При этом Шмыгаль не уточнил, какие именно категории граждан смогут воспользоваться ею.

Программу правительство разрабатывает совместно с Национальным банком.

Премьер-министр также напомнил, что с 1 марта стартует программа ипотечного кредитования под 7% годовых, которая является доступной для всех желающих.

В конце января правительство утвердило механизм запуска доступного ипотечного кредитования. Предполагается, что кредит на жилье со ставкой 7% можно будет оформить максимум на 20 лет. Минимальный 1-й взнос составляет 15% стоимости жилья.