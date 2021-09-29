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четверг, 30 сентября 2021 07:10

В последний день месяца евро подешевел

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В последний день месяца евро подешевел
Евро подешевел на 5 копеек. Фото: pexels

Национальный банк Украины на 30 сентября установил курс доллара на 26,57 грн. Это на 1 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 5 коп. Стоит 30,98 грн.

Курс российского рубля – 36 коп.

Польский злотый стоит 6,69 грн.

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В обменниках доллар покупают по 26,5 грн. Продают по 26,61 грн.

За евро предлагают 30,85 грн. Продают по 30,99 грн.

Российский рубль покупают по 35 коп. Продают по 36 коп.

Польский злотый покупают по 6,65 грн. Продают по 6,72 грн.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
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