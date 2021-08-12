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четверг, 12 августа 2021 10:17

В пользу Ахметова: "Наши деньги" показали первое решение при новом руководителе Укрзализныци

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В пользу Ахметова: &quot;Наши деньги&quot; показали первое решение при новом руководителе Укрзализныци
Большинство долгосрочных контрактов у группы олигарха Рината Ахметова. Фото: Телеканал "Футбол"

С 8 августа филиал Укрзализныци "Центр транспортной логистики" запретил подачу под погрузку собственных вагонов, кроме как по долгосрочным контрактам, большинство из которых у группы олигарха Рината Ахметова. Об этом сообщает издание "Наши деньги" со ссылкой на Rail.insider. Там опубликовали телефонограмму, которую разослали на все региональные филиалы УЗ.

"Запрещается с 20:01 суток 08.08.2021 до отмены подача под погрузку полувагонов со знаком ЦТЛ, кроме как для обеспечения заявок по предоставлению услуги перевозки с согласованными сроками и объемами по результатам электронных торгов - долгосрочные контракты", - говорится в сообщении.

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Назвали компаний, с которыми заключены долгосрочные контракты, их бенефициаров:

ООО "Метинвест-Шиппинг" бенефициар - Ринат Ахметов;
ЧАО "ДТЭК Павлоградуголь" - Ринат Ахметов;
ООО "Интвайс" - Сергей Осокин;
ООО "Ника Транс Логистика" - Дмитрий Фирташ.

Издание "Наши деньги" добавило, что с июня 2020 года Укрзализныця запустила проект долгосрочных контрактов на услугу поставки вагонов и перевозки в вагонах ЦТЛ. В марте 2021-го правительство уволило главу УЗ Владимира Жмака. Член наблюдательного совета Сергей Лещенко объяснил, что контракты железной дороги с группой Ахметова были убыточными для компании. В свою очередь и.о. председателя правления УЗ Иван Юрик пообещал, что компания будет добиваться пересмотра заключенных при предыдущем руководстве долгосрочных контрактов. Однако контракты так и не пересмотрели.

11 августа Александра Камишина правительство назначило в. о. председателя правления Укрзализныци. Он семь лет работал менеджером по инвестициям в холдинге SCM Рината Ахметова.

30 июля Совет национальной безопасности и обороны для ликвидации проблем на железной дороге решил временно возложить на министра инфраструктуры Александра Кубракова обязанности председателя правления УЗ до избрания нового руководства. Хотя такое кадровое решение противоречило законодательству, которое запрещает министру работать по совместительству на другой должности.

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Дата
12
августа

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