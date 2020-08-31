В первый день осени валюта резко подорожала

Доллар подорожал на 9 коп. Фото: pexels.com

Национальный банк Украины на 1 сентября установил курс доллара на уровне 27,56 грн. Это на 9 коп. больше, чем было вчера.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подорожал на 16 коп. Стоит 32,89 грн.

Курс российского рубля - 37 коп.

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В обменниках доллар покупают по 27,52 грн. Продают по 27,56 грн.

За евро предлагают 32,42 грн. Продают по 32,59 грн.

Российский рубль покупают по 36 коп. Продают по 37 коп.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.