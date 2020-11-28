В ОП объяснили, что получит бизнес в случае локдауна

Рассказали, что получит бизнес в результате локдауна. Фото: Украинская правда

Новый пакет помощи отечественному бизнесу в случае повторного введения в Украине жесткого карантина предусматривает выделение 12-15 млрд грн до конца года.

"Сегодня президент внес в парламент пакет законопроектов, который касается поддержки бизнеса на случай, если будет внедрен локдаун. Объем этой поддержки до конца года, который планируется предоставить ФОПам и работникам ФЛП, и непосредственно самим предприятиям - от 12 до 15 млрд грн", - заявила заместитель председателя Офиса президента Украины Юлия Ковалив в эфире передачи "Право на власть".

По словам Ковалив, это будет уже третий пакет поддержки бизнеса с начала карантина в Украине.

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Напомним, Офис президента ожидает падение ВВП не более 5% в 2020 году.