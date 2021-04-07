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среда, 07 апреля 2021 15:54

В НБУ объяснили, как усиление карантинных ограничений повлияет на украинцев

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В НБУ объяснили, как усиление карантинных ограничений повлияет на украинцев
НБУ ожидает сохранения высоких мировых цен на товары, преобладающих в украинском экспорте. Фото: unsplash

Влияние нынешних весенних ограничений будет не таким разрушительным, как во втором квартале 2020 года.

Об этом сказал глава Национального банка Кирилл Шевченко в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, в оценке фактора карантина необходимо учитывать два аспекта.

"Во-первых, карантинные меры действуют на экономику неоднородно - почти не влияют на такие отрасли как промышленность, сельское хозяйство, и существенно влияют на сектор услуг, транспорт. Во-вторых, экономика уже в значительной мере адаптировалась к карантинным мероприятиям даже в секторе услуг", - пояснил глава НБУ.

По его словам, влияние ограничений не такое разрушительное, как было во втором квартале 2020 года. В частности негативное влияние январского локдауна этого года на ВВП Нацбанк оценил в 0,2 %, а мартовских ограничений еще меньше.

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Шевченко добавил, что в отличие от прошлого года, когда локдаун был введен по всей Украине, пока в красную зону попало 11 регионов - 10 областей и Киев.

Говоря о других факторах, влияющих на динамику украинской экономики, он указал, что НБУ ожидает сохранения высоких мировых цен на товары, преобладающих в украинском экспорте. В то время как цены на энергоносители будут оставаться относительно стабильными.

"Дополнительный фактор - существует вероятность лучшего урожая, поскольку метеорологические условия были благоприятными зимой, а также была увеличена площадь посевов под озимыми культурами", - добавил глава НБУ.

Пандемия изменила перечень самых популярных вакансий, сделав профессию таксиста одной из самых востребованных. В среднем им готовы платить 19 тыс. грн.

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