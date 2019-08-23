В Нафтогазе объяснили, кто может купить дешевый газ на зиму

Закупить газ на зиму по сниженным ценам в первую очередь могут те украинцы, которые не пользуются субсидиями.

"Те, кто получают субсидии, и дальше будут получать их. Газовый запас рассчитан, очевидно, не на них. Но есть люди, которые могут заплатить за газ без субсидии. Для таких потребителей предложили закупить газ на зиму по текущей цене", - заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, передает "Радіо Свобода".

Автор: Нафтогаз Чтобы купить газ, потребителям нужно обратиться к своему газзбуту и ​​подписать дополнение к стандартной сделке.

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По его словам, зимой они смогут пользоваться газом, который купили сейчас по сниженным ценам.

НАК "Нафтогаз" до 25 сентября предлагает населению закупить заранее газ по сниженной цене 4874,42 грн за тыс. "кубов" без налогов. Таким образом украинцы смогут сэкономить на отоплении 25%. Один человек может приобрести не более 25 тыс. куб. м газа. Чтобы купить газ, потребителям нужно обратиться к своему газзбуту и ​​подписать дополнение к стандартной сделке. Далее внести предоплату. Тогда зимой нужно будет платить только за транспортировку газа.