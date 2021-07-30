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понедельник, 02 августа 2021 07:10

В начале августа доллар подешевел

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В начале августа доллар подешевел
Доллар подешевел на 7 копеек. Фото: pexels.com

Национальный банк Украины на 2 августа установил курс доллара на уровне 26,81 грн. Это на 7 коп. меньше, чем было перед выходными.

Сообщает сайт НБУ.

Евро подешевел на 3 коп. Стоит 31,89 грн.

Курс российского рубля - 36 коп.

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В обменниках доллар покупают по 26,83 грн. Продают по 26,94 грн.

За евро предлагают 31,78 грн. Продают по 31,88 грн.

Российский рубль покупают по 35 коп. Продают по 36.

Доллар стремительно начал дорожать с 9 марта 2020-го. До этого преимущественно дешевел. Меньше всего стоил в сентябре 2019-го - 24,08 грн.

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Дата
02
августа

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