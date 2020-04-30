В Нацбанке рассказали, сколько денег переводят украинцы через терминалы

Средний чек перевода через терминалы в Украине составляет 832 грн. Фото: pixabay.com

В Нацбанке заявили, что средний чек перевода через терминалы в Украине составляет 832 грн. Это в 6 раз меньше, чем новый лимит в 5 тыс. грн. Другими словами, большинство операций пополнения наличными через ПТКС – небольшие. И установление ограничения в сумме 5 тыс. грн не создает существенных неудобств.

"Если же есть потребность в переводе большей суммы, тогда требуется идентификация плательщика. Это может быть считыватель банковской карты. Но. Мы не обязываем владельцев ПТКС оборудовать терминалы считывателями. Все на их усмотрение. Они смогут предоставлять услуги по наличному переводу до 5 тысяч гривен без идентификации", - говорят в Нацбанке.

К тому же открыть счет, не выходя из дома, стало реально. Это преимущество для всех, кто хочет получить финуслуги, не вставая с дивана, находясь в маленьком населенном пункте, или тем, кому просто лень идти в банковский офис.

"Для идентификации сотрудник банка сможет пообщаться с вами через видеосвязь, проверить ваши документы, удостоверить личность. Или же идентификация может быть через BankID НБУ или электронный ключ. Есть и другие простые и удобные модели", - говорят специалисты.

Мобильные операторы смогут по-прежнему предоставлять услуги неидентифицированным абонентам. Нормы закона не регулируют телекомуслуг.

Без каких-либо изменений и ограничений будут происходить оплата мобильной связи, расчеты бонусными карточками. Закон требует лишь узнать, кто является владельцем электронных кошельков, и это надо будет сделать до 1 января 2021 года.

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Важное преимущество нового закона – повышение суммы обязательного финмониторинга со 150 до 400 тыс. грн и сокращение перечня признаков для проверки операций с 17 до 4.

Это означает, что уменьшится количество операций, которые будут проверять. Значительно уменьшится. Одновременно мы ослабляем финмониторинг для добросовестного бизнеса и порядочных граждан и усиливаем контроль для нечестных предпринимателей и преступников.

С 28 апреля заработали новые требования во время перевода средств. Часть операций будут проверять. Будут идентифицировать плательщика, если перевод осуществили на сумму от 5 тыс. грн. Банк или финучреждение будут проверять его документы, передает Нацбанк. В то же время изменения не коснутся оплаты жилищно-коммунальных услуг, налогов, обязательных сборов и платежей. Также уплаты кредита в сумме до 30 тыс. грн.