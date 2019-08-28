В Нацбанке рассказали, когда кредиты подешевеют

 
Ексклюзивы
1/5
Болтон хочет компенсировать Украине пророссийскую политику Дональда Трампа
Болтон хочет компенсировать Украине пророссийскую политику Дональда Трампа
Просмотров: 180
"Нас 25 процентов, а другие что, говно воронье?" - Борис Гуменюк
"Нас 25 процентов, а другие что, говно воронье?" - Борис Гуменюк
Просмотров: 945
"Худшего не произошло" - рассказали о результате саммита "Большой семерки"
"Худшего не произошло" - рассказали о результате саммита "Большой семерки"
Просмотров: 1251
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Просмотров: 666
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
3 Просмотров: 14626
Проведет ли новая власть качественные изменения
Проведет ли новая власть качественные изменения
Просмотров: 1017
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Просмотров: 1899
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 2187
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
6 Просмотров: 14031
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1701
Фото
Все фото
13
6
4
3
4
Доброволец &quot;Азова&quot; открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Доброволец "Азова" открыл ресторан здоровой и быстрой еды
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
Съедобные букеты - идеальная работа для декрета
В Украине появились квадратные арбузы
В Украине появились квадратные арбузы
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Кабмин запретил ввозить из России более 32 категории продукции
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Зеленский назначил себя председателем Национального инвестиционного совета
Видео
Все видео
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Украина потеряет треть рабочей силы - эксперт
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
Зеленский на английском языке обратился к инвесторам
В Украине подорожали тепличные помидоры
В Украине подорожали тепличные помидоры
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Управлять будем вместе: Коломойский объяснил, что ждет Приватбанк
Сколько стоит содержание АП
Сколько стоит содержание АП
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6192
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2448
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2619
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6993
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4862
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 августа 2019
Просмотров: 630
Морський закон
— Що це за музика? — питає Володя телефоном. — У Світланки день народження, — пояснюю. — Сидимо в ...
среда, 28 августа 2019 13:47

В Нацбанке рассказали, когда кредиты подешевеют

  Комментировать
В Нацбанке рассказали, когда кредиты подешевеют
Глава НБУ Яков Смолий: "Высокая учетная ставка сдерживает кредитование реального сектора экономики. Но низкая инфляция - это фундамент будущего экономического роста". Фото: Mind.ua

В следующем году ипотечные кредиты могут подешеветь до 12-13%. Сегодня банки в среднем предлагают их под 20% годовых.

"Кредиты подешевеют, если снизится учетная ставка. К концу 2020-го поставили цель снизить ее до 9%. К концу 2021-го - до 8%. За это время инфляция должна достичь 5%", - объясняет глава Нацбанка Яков Смолий, пишет The Page.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гривна стала одной из самых устойчивых валют

Сегодня учетная ставка Нацбанка составляет 17%. В июле регулятор снизил ее с 17,5%.

"До конца года ожидаем инфляцию ниже 7%. Это результат жесткой монетарной политики. Конечно, высокая учетная ставка сдерживает кредитование реального сектора экономики. Но низкая инфляция - это фундамент будущего экономического роста. Экономика у нас растет 14 кварталов подряд. Мы даже изменили прогноз роста ВВП в этом году с 2,7 до 3%", - говорит Смолий.

Учетная ставка - ориентир для определения банками процентных ставок по депозитам и кредитам. Впервые с октября 2018-го Нацбанк изменил ее в апреле 2019-го. Снизил с 18% до 17,5%. До этого, в сентябре, поднял на 0,5 п п - до 18%. Последний раз НБУ снижал размер учетной ставки 25 мая 2017-го - с 13% до 12,5%.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Нацбанке рассказали, когда кредиты подешевеют». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
августа

В полиции объявили охоту на украинцев

Украинцев обвинили в попытке восстановления УНР и расстреляли

"Шахтер" проиграл "Барселоне" в матче за Суперкубок

Запретили кормить скот продуктами из магазинов

Стуса посадили в карцер за чтение книги

На зрителей разлилось 800 литров авиатоплива

Самое читаемое
Объяснили, почему командир &quot;Азова&quot; не отдал воинское приветствие Зеленскому
Объяснили, почему командир "Азова" не отдал воинское приветствие Зеленскому 2 Просмотров: 42473
ВСУ получили новое оружие
ВСУ получили новое оружие
5
 Просмотров: 30672
Тина Кароль привезла в Украину сына Вениамина
Тина Кароль привезла в Украину сына Вениамина 1 Просмотров: 26046
Изменили правила фотографирования на паспорт
Изменили правила фотографирования на паспорт Просмотров: 21430
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета 5 Просмотров: 17649
Экономика
Введение формулы "Роттердам+" было верным решением для Украины - Риккетс
Введение формулы "Роттердам+" было верным решением для Украины - Риккетс Просмотров: 117
Нашли способ, как экономить на лекарствах
Нашли способ, как экономить на лекарствах 1 Просмотров: 675
Ахметов держит страну за лохов - Коломойский
Ахметов держит страну за лохов - Коломойский Просмотров: 1467
Нафтогаз назвал цену газа зимой
Нафтогаз назвал цену газа зимой Просмотров: 2556
Снижение цены на газ для Луганской ТЭС – единственное решение для спасения региона - эксперт
Снижение цены на газ для Луганской ТЭС – единственное решение для спасения региона - эксперт Просмотров: 45
Больше всего комментируют
5
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета
3
"Борьба против Украины и украинского народа" - нардепа от партии кума Путина поймали на оговорке
2
Объяснили, почему командир "Азова" не отдал воинское приветствие Зеленскому
2
"Позу у Maruv подсмотрела" - Полякова поделилась новым сексуальным фото
2
Генпрокуратура просит снять санкции с соратника Януковича
Голосов: 21466
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua