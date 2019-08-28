В Нацбанке рассказали, когда кредиты подешевеют

Глава НБУ Яков Смолий: "Высокая учетная ставка сдерживает кредитование реального сектора экономики. Но низкая инфляция - это фундамент будущего экономического роста". Фото: Mind.ua

В следующем году ипотечные кредиты могут подешеветь до 12-13%. Сегодня банки в среднем предлагают их под 20% годовых.

"Кредиты подешевеют, если снизится учетная ставка. К концу 2020-го поставили цель снизить ее до 9%. К концу 2021-го - до 8%. За это время инфляция должна достичь 5%", - объясняет глава Нацбанка Яков Смолий, пишет The Page.

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Сегодня учетная ставка Нацбанка составляет 17%. В июле регулятор снизил ее с 17,5%.

"До конца года ожидаем инфляцию ниже 7%. Это результат жесткой монетарной политики. Конечно, высокая учетная ставка сдерживает кредитование реального сектора экономики. Но низкая инфляция - это фундамент будущего экономического роста. Экономика у нас растет 14 кварталов подряд. Мы даже изменили прогноз роста ВВП в этом году с 2,7 до 3%", - говорит Смолий.

Учетная ставка - ориентир для определения банками процентных ставок по депозитам и кредитам. Впервые с октября 2018-го Нацбанк изменил ее в апреле 2019-го. Снизил с 18% до 17,5%. До этого, в сентябре, поднял на 0,5 п п - до 18%. Последний раз НБУ снижал размер учетной ставки 25 мая 2017-го - с 13% до 12,5%.