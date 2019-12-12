В Нацбанке объяснили, почему доллар продолжает дешеветь

Украине фиксированный курс не выгоден, так как имеем малую открытую экономику. Фото: Depositphotos

В Украине до 2015 года действовал фиксированный курс валют. Далее страна перешла к плавающему.

"Фиксированный курс создавал иллюзию стабильности. Правда, чтобы удерживать курс на необоснованном уровне, тратились десятки миллиардов долларов международных резервов. При режиме плавающего курса, какая экономика - такой и курс. Если растет экспорт, есть приток инвестиций, экономика развивается, инфляция низкая и стабильная, - гривна укрепляется. Если цены на экспортные товары падают, уменьшаются поставки за рубеж, инвесторы не готовы инвестировать, - гривна ослабляется", - пояснили в Нацбанке.

Украине фиксированный курс не выгоден, так как имеем малую открытую экономику. Страна зависит от условий на внешних рынках, на которые не может повлиять.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Это хорошо. Украинцы становятся богаче" - Гончарук прокомментировал падение доллара

"Экспортируем сырьевые товары, прежде всего зерновые и металлы. Цены на них зависят от ситуации на международных рынках. Если в мире цены на зерновые упадут, то Украина получит меньше денег за продажу агропродукции", - отметили в НБУ.

Сегодня экономическая ситуация складывается так, что доллар дешевеет. Если Нацбанк будет искусственно поддерживать курс, инвесторы будут вкладывать средства в иностранную, а не национальную валюту. Гривна будет обесцениваться, а цены расти.

По оптимистическим прогнозам в следующем году курс валют составит 24 грн/долл. Среднегодовой курс прогнозируется на уровне 27 грн/долл. К концу 2019-го в бюджет заложили доллар по 29,4 грн. Однако на 12 декабря официальный курс валют составляет 23,60 грн/долл.