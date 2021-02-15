В МВФ объяснили, что нужно сделать Украине для получения транша

Миссия МВФ не приняла окончательного решения. Фото: unsplash

В Международном валютном фонде ожидают большего прогресса в пользу завершения 1-го пересмотра программы stand-by в Украине.

Пока что миссия МВФ завершилась без принятия окончательного решения, цитирует постоянного представителя МВФ в Украине Йосту Люнгмана УНИАН.

"Специалисты МВФ обсудили с представителями власти Украины прогресс во внедрении мероприятий и реформ, которые являются частью соглашения по программе stand-by для действий власти. Обсуждение было продуктивное, однако нужен больший прогресс в пользу завершения 1-го пересмотра программы. Дискуссии будут продолжаться", - говорит Люнгман.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Все под контролем: у Зеленского отреагировали на решение МВФ о транше

Он добавляет, что дискуссии в процессе работы миссии фокусировались на:

- усилении управления Национального банка;

- улучшении законодательного и регулятивного основания банковского надзора и финансового оздоровления;

- мероприятиях, направленных на уменьшение фискального дефицита в среднесрочной перспективе;

- законодательных инициативах по восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства;

- мероприятиях в секторе энергетики.

Для продолжения финансирования Международный валютный фонд выставит ряд новых условий по борьбе с коррупцией, работы Конституционного суда и цен на газ. Поэтому оснований для получения очередного транша раньше, чем в апреле, нет.