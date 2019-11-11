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понедельник, 11 ноября 2019 05:22

В мире увеличивается количество долларовых миллиардеров: в Украине их семь

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В мире увеличивается количество долларовых миллиардеров: в Украине их семь
В Украине насчитали семь миллиардеров. Фото: Эспрессо

В мире стало больше богачей, состояние которых превышает миллиард долларов.

Всего их насчитали более 2000. И семь из них - украинцы, соответствующее исследование провели экономисты в Billionaires insights.

Больше всего богачей в Северной и Южной Америке - более 700 человек.

А меньше всего на островах Океании. Там их всего 36.

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Количество украинских миллиардеров за год осталась неизменной - всего их семь:

Ринат Ахметов

Виктор Пинчук

Вадим Новинский

Геннадий Боголюбов

Игорь Коломойский

Петр Порошенко

Александр Герега

Все свои сбережения они накопили самостоятельно, а не получили в наследство. Вместе украинские миллиардеры владеют 13,6 миллиарда долларов.

В соседней России 98 миллиардеров, которые вместе владеют 421 миллиардами долларов.

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