В мире увеличивается количество долларовых миллиардеров: в Украине их семь

В Украине насчитали семь миллиардеров. Фото: Эспрессо

В мире стало больше богачей, состояние которых превышает миллиард долларов.

Всего их насчитали более 2000. И семь из них - украинцы, соответствующее исследование провели экономисты в Billionaires insights.

Больше всего богачей в Северной и Южной Америке - более 700 человек.

А меньше всего на островах Океании. Там их всего 36.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Самый богатый бизнесмен Китая - украинским студентам: "Счастье - не в деньгах"

Количество украинских миллиардеров за год осталась неизменной - всего их семь:

Ринат Ахметов

Виктор Пинчук

Вадим Новинский

Геннадий Боголюбов

Игорь Коломойский

Петр Порошенко

Александр Герега

Все свои сбережения они накопили самостоятельно, а не получили в наследство. Вместе украинские миллиардеры владеют 13,6 миллиарда долларов.

В соседней России 98 миллиардеров, которые вместе владеют 421 миллиардами долларов.