В мире увеличивается количество долларовых миллиардеров: в Украине их семь

В мире стало больше богачей, состояние которых превышает миллиард долларов.
Всего их насчитали более 2000. И семь из них - украинцы, соответствующее исследование провели экономисты в Billionaires insights.
Больше всего богачей в Северной и Южной Америке - более 700 человек.
А меньше всего на островах Океании. Там их всего 36.
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Количество украинских миллиардеров за год осталась неизменной - всего их семь:
Ринат Ахметов
Виктор Пинчук
Вадим Новинский
Геннадий Боголюбов
Игорь Коломойский
Петр Порошенко
Александр Герега
Все свои сбережения они накопили самостоятельно, а не получили в наследство. Вместе украинские миллиардеры владеют 13,6 миллиарда долларов.
В соседней России 98 миллиардеров, которые вместе владеют 421 миллиардами долларов.
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