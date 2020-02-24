В Киеве взялись достраивать проблемные жилые комплексы

ЖК "Пектораль" в Святошинском районе столицы начали достраивать. Фото: lun.ua

Строительная компания "Київміськбуд" возобновила строительство проблемной недвижимости Укрбуда. Речь идет о жилых комплексах "Пектораль" и "Новомостицька".

В них возобновили работы и начали продажу недвижимости. Оба комплекса имеют высокую степень готовности. Поэтому заявленные сроки ввода в эксплуатацию сильно менять не будут, сообщила пресс-служба Київміськбуда.

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"Начата процедура приема еще 6 таких объектов. На сегодня в активной фазе находится 12 из 24 объектов Укрбуда", - говорит президент Київміськбуда Игорь Кушнир.

По его словам, Київміськбуд в первую очередь принимает объекты с готовыми документами. Передача следующих осуществляться по мере готовности необходимых разрешений.

Укрбуд и Київміськбуд подписали меморандум о достройке 23 жилых комплексов и одного бизнес-центра Укрбуда. Компания в декабре 2019-го заявила о прекращении строительных работ. В строительства Укрбуда уложились около 13 000 семей.