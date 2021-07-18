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воскресенье, 18 июля 2021 18:49

В каких странах ЕС самые дорогие цены на продукты - обнародовали статистику

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В каких странах ЕС самые дорогие цены на продукты - обнародовали статистику
Дорогой алкоголь и табак в Ирландии. Фото: pixabay.com

Самые высокие цены на продукты питания в Европейском Союзе зарегистрированы в центральной Европе и Скандинавии.

Самая низкая стоимость продуктов в Восточной Европе, пишут в европейской службе статистики Eurostat.

Самые дешевые цены в Румынии (66% от среднего уровня в ЕС), Польше (68%), Венгрии (80%), Болгарии (81%) и Литве (84%). Зато дорогие продукты и неалкогольные напитки - в Дании (129%), Люксембурге (126%), Австрии (12,5%), Швеции (121%) и Финляндии (119%).

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Дорогой алкоголь и табак в Ирландии, где цены составляют 187% от среднеевропейских. Также в тройку лидеров входят Финляндия - (158%) и Швеция (136%).

Самые дешевые алкоголь и табак в Болгарии (61%), Венгрии (69%), Польше (70%) и Румынии (75%).

В Украине резко подешевела голубика. На ягоду составляет от 120 грн/кг до 200 грн/кг в зависимости от качества. Еще месяц назад она стоила около 500 грн/кг. Причиной имеются благоприятные условия для ее созревания.

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Дата
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