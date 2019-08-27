В каких регионах собрали больше всего зерна

В Украине продолжается сбор урожая. Фото: AgroXXI

По состоянию на 27 августа украинские аграрии собрали 39,2 млн тонн зерновых и зернобобовых с площади 10 млн га.

Это 66% к прогнозу, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах Хмельницкой обл., Черкасской обл., Винницкой обл. и Тернопольской обл.

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Больше всего зерна намолотили хлеборобы в Одесской и Запорожской областях - по по 3,1 млн тонн.

В Украине начали собирать картофель. Ранние сорта выкопали в июле, сейчас взялись за среднеспелые. Урожай первых и вторых - хуже прошлогоднего и позапрошлогоднего. В магазинах этот овощ стоит дороже за последние пять лет - 10-15 грн/кг.