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вторник, 27 августа 2019 20:45

В каких регионах собрали больше всего зерна

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В каких регионах собрали больше всего зерна
В Украине продолжается сбор урожая. Фото: AgroXXI

По состоянию на 27 августа украинские аграрии собрали 39,2 млн тонн зерновых и зернобобовых с площади 10 млн га.

Это 66% к прогнозу, сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах Хмельницкой обл., Черкасской обл., Винницкой обл. и Тернопольской обл.

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Больше всего зерна намолотили хлеборобы в Одесской и Запорожской областях - по по 3,1 млн тонн.

В Украине начали собирать картофель. Ранние сорта выкопали в июле, сейчас взялись за среднеспелые. Урожай первых и вторых - хуже прошлогоднего и позапрошлогоднего. В магазинах этот овощ стоит дороже за последние пять лет - 10-15 грн/кг.

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Дата
27
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