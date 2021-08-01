В Кабмине рассказали, на сколько Украина готова к отопительному сезону

 
Ексклюзивы
1/5
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
"Приведет к вооруженному сопротивлению" - какие вызовы стоят перед Зеленским
1 Просмотров: 1080
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Если советники Монастырского перегрызутся между собой, изменений в МВД не будет - политолог
Просмотров: 324
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
4 Просмотров: 1179
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 207
Август начнется с мощной бури: какой погодой закончится лето
Август начнется с мощной бури: какой погодой закончится лето
1 Просмотров: 648
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Аваков в отпуске в Италии, Порошенко на велосипеде, Разумков на корабле в Одессе – как провели неделю политики
Просмотров: 4761
В Зеленского не хватит смелости - украинцы высмеяли разговоры власти о ядерном оружии
В Зеленского не хватит смелости - украинцы высмеяли разговоры власти о ядерном оружии
2 Просмотров: 792
Минские договоренности осенью попытаются провести через Верховную Раду - политолог
Минские договоренности осенью попытаются провести через Верховную Раду - политолог
Просмотров: 369
Нужно ли Украине переходить на четырехдневную рабочую неделю: мнение экспертов
Нужно ли Украине переходить на четырехдневную рабочую неделю: мнение экспертов
Просмотров: 558
Аравийская нефть и образа Горбачева - от чего развалился Советский Союз
Аравийская нефть и образа Горбачева - от чего развалился Советский Союз
Просмотров: 666
Фото
Все фото
14
5
11
3
3
&quot;Новая почта&quot; испытала беспилотник для доставки посылок
"Новая почта" испытала беспилотник для доставки посылок
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
Овощи борщевого набора подешевели — обзор цен
&quot;Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали &quot;- как пенсионеры продают товар с электрички
"Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали "- как пенсионеры продают товар с электрички
Депозит: в какой валюте выгоднее всего хранить деньги
Депозит: в какой валюте выгоднее всего хранить деньги
&quot;Гемблинг-индустрия как фактор развития&quot;: SEO Cosmolot Сергей Потапов во Львове рассказал о перспективах сферы азартных игр
"Гемблинг-индустрия как фактор развития": SEO Cosmolot Сергей Потапов во Львове рассказал о перспективах сферы азартных игр
Видео
Все видео
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
Изменения в Налоговый кодекс могут уничтожить любой бизнес - Дубровский
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Был царь, был первый секретарь - и тут появился гетман-президент". Какую Украину строил Кравчук
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
"Раньше только избранные знали, что выставляют" Фонд госимущества запускает сайт онлайн-аукционов аренды недвижимости
Повышать налоги нужно для сверхприбыльных отраслей - Дубровский
Повышать налоги нужно для сверхприбыльных отраслей - Дубровский
Зеленский объявляет деолигархизацию, а "слуги народа" голосуют в интересах Ахметова
Зеленский объявляет деолигархизацию, а "слуги народа" голосуют в интересах Ахметова
Интервью
1/5
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
За тяжелобольными не хотят ухаживать в больницах. Почему люди боятся смерти
Просмотров: 1179
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
"Полицейские сбились с ног. А он просто хотел погулять": почему дети убегают из дома и что делать
Просмотров: 207
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Невеста должна выходить замуж невинной. Венок - признак девственности: какие суеверия прижились в Украине
Просмотров: 711
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Покупать жилье в поле уже никто не хочет: почему дорожают квартиры в новостройках
Просмотров: 2196
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
Хомчак объявил войну министру обороны Тарану, однако проиграл ее - волонтер
2 Просмотров: 1836
Колонка
Ирина Мамрига
Ирина Мамрига
30 июля 2021
Просмотров: 1081
Красномовна відповідь
На початку року сусідка 21-річна Олена влаштувалася секретаркою на завод із перероблювання олійних культур у райцентрі. Підприємство з іноземними ...
воскресенье, 01 августа 2021 22:50

В Кабмине рассказали, на сколько Украина готова к отопительному сезону

  Комментировать
В Кабмине рассказали, на сколько Украина готова к отопительному сезону
Фото: kmu.gov.ua

По состоянию на середину июля к отопительному сезону в Украине подготовлено от запланированного более 50% жилых домов и объектов социально-культурного назначения.

Об этом со ссылкой на данные ОГА заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в воскресенье, 1 августа.

"Уже более 50% объектов готовы к отопительному сезону. На этой неделе состоялось заседание Антикризисного энергетического штаба, ключевой темой которого была плановая подготовка и стабильное прохождение осенне-зимнего периода. По информации ОГА, по состоянию на середину июля подготовлено от запланированного более 50% жилых домов и объектов социально-культурного назначения, 51% котельных, 54% тепловых сетей", - написал Шмыгаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Газпром" может разобрать трубы, чтобы навсегда остановить транзит через Украину

Ранее Юрий Витренко рассказал, при каких условиях снизится цена на газ в Украине.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Кабмине рассказали, на сколько Украина готова к отопительному сезону». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
августа

Леся Украинка умерла на руках матери, сестры и мужа

В Украине появилась новая административно-территориальная единица

Самое читаемое
1 августа День ангела отмечают обладатели мужественных имен. Не забудьте их поздравить
1 августа День ангела отмечают обладатели мужественных имен. Не забудьте их поздравить
5
 Просмотров: 12474
Загадочное исчезновение семьи с ребенком: какие версии родных и полиции
Загадочное исчезновение семьи с ребенком: какие версии родных и полиции Просмотров: 11079
Гороскоп на 31 июля: у кого откроется второе дыхание
Гороскоп на 31 июля: у кого откроется второе дыхание
 Просмотров: 8046
Катастрофу подстроили - родные летчика Табанюка
Катастрофу подстроили - родные летчика Табанюка Просмотров: 6669
Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены и собратьев
Ветерана АТО расстреляли на глазах у жены и собратьев
4
 Просмотров: 5652
Экономика
Показали пятерку самых дорогих жилых комплексов Киева
Показали пятерку самых дорогих жилых комплексов Киева
5
 Просмотров: 522
В "Нафтогазе" заявили о необходимости переговоров с "Газпромом"
В "Нафтогазе" заявили о необходимости переговоров с "Газпромом" Просмотров: 504
Витренко рассказал, при каких условиях снизится цена на газ в Украине
Витренко рассказал, при каких условиях снизится цена на газ в Украине Просмотров: 324
Ищу работу: как правильно выбирать компанию
Ищу работу: как правильно выбирать компанию Просмотров: 99
Нобелевский лауреат призвал не бороться с ГМО
Нобелевский лауреат призвал не бороться с ГМО Просмотров: 297
Больше всего комментируют
12
Нужна медицинская помощь: СБУ сделала заявление о Чаусе
7
"Ты - подонок". Данилюк ударил Милованова в лицо
6
Объявили приговор живодеру, подозреваемому в изнасиловании котенка
6
За "Северный поток-2" Украина должна получить План действий по членству в НАТО - Порошенко
4
Поехал на Донбасс впервые за четыре месяца – чем Зеленский запомнился на этой неделе
Голосов: 26738
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть