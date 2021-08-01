В Кабмине рассказали, на сколько Украина готова к отопительному сезону

Фото: kmu.gov.ua

По состоянию на середину июля к отопительному сезону в Украине подготовлено от запланированного более 50% жилых домов и объектов социально-культурного назначения.

Об этом со ссылкой на данные ОГА заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в воскресенье, 1 августа.

"Уже более 50% объектов готовы к отопительному сезону. На этой неделе состоялось заседание Антикризисного энергетического штаба, ключевой темой которого была плановая подготовка и стабильное прохождение осенне-зимнего периода. По информации ОГА, по состоянию на середину июля подготовлено от запланированного более 50% жилых домов и объектов социально-культурного назначения, 51% котельных, 54% тепловых сетей", - написал Шмыгаль.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Газпром" может разобрать трубы, чтобы навсегда остановить транзит через Украину

Ранее Юрий Витренко рассказал, при каких условиях снизится цена на газ в Украине.