В Кабмине пояснили, когда появятся новые рабочие места

В Кабмине выделят 100 млрд грн, чтобы создать дополнительно 170 тыс. рабочих мест pixabay.com

Кабинет министров взялся за внедрение программы "Большое строительство". Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время селекторного онлайн-совещания.

Реализация программы станет одним из составляющих восстановления экономической активности в рамках выхода из карантина.

"Большое строительство" - это основа создания большого количества рабочих мест. Мы рассчитываем на то, что в дорожное строительство вложим более 100 миллиардов гривен в этом году. Это позволит создать дополнительно 170 тысяч рабочих мест", - говорит Шмыгаль.

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Шмыгаль поручил председателям областных государственных администраций, Министерству развития общин и территорий и Министерству финансов до 5 мая утвердить уточненный перечень объектов для финансирования.

В Кабмине предлагают создать современные приемные отделения, где граждане смогут получить качественные медицинские услуги. За основу возьмут 210 опорных больниц в рамках проекта "Большое строительство".

Премьер-министр отметил, что треть всех средств от программы должна пойти в регионы в мае.

Правительство работает над программой "Новые деньги", в рамках которой бывшим заробитчанам будут выдавать дешевые кредиты для старта собственного дела в Украине. Кабмин также планирует создать новые рабочие места в ряде отраслей - социальной, бюджетной сферах или в "Большом строительстве". В частности, строительстве и ремонте дорог и объектов социальной инфраструктуры.