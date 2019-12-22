В интернете высмеяли заявления российских пропагандистов по поводу газа

Россияне заявили, что Киев заставили поднять стоимость транзита газа. Фото: ТРЕК

В Украине высмеяли формулировки российских СМИ о том, что Киев согласился поднять стоимость транзита российского газа.

В Facebook об этом написал экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец, сообщает "Обозреватель".

"РосЗМИ сообщают, что Киев все же согласился поднять стоимость транзита российского газа. Долго, долго в Киеве отбивались от поднятия стоимости транзита российского газа, но Россия все же настояла и добилась своего", - написал он.

В комментариях высмеяли такое заявление россиян.

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"Такими темпами придется пересилить себя и согласиться Крым назад забрать", - написал пользователь Андрей Селиванов.

"Брежнев и Рейган устроили соревнования по бегу между собой. Брежнев занял второе место, а Рейган прибежал предпоследний", "Опять "Вы сделали это вместе"?", "Ну хорошо! Разрешаю вам подарить мне пару штук баксов - номер карты - в приват", - пишут в сети.

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что благодаря новым газовым договоренностям между Украиной и РФ в течение зимы 2019/2020 цена на газ для украинцев не повысится.