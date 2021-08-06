В государственный бюджет поступил первый миллиард от игорного бизнеса

Бюджет пополнился на миллиард гривен. Фото: Украинская правда

Украинский государственный бюджет заработал первую большую сумму от игорного бизнеса.

На казначейские счета поступило более 1 миллиард 500 тысяч гривен - за лицензии, в соцсетях сообщила нардепка от "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

Такой информацией поделился председатель фракции Давид Арахамия - в рабочем чате.

После принятия второго чтения по налогам комиссия ожидает утроение суммы в течение квартала, - написал Арахамия.

Сама Василевская-Смаглюк заметила, что сколько зарегистрировано выигрышей - председатель фракции не сообщил. По состоянию на май 2021 был только один.

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На рассмотрении парламента - законопроект о налогообложении доходов от деятельности по организации и проведению азартных игр и лотерей. Документ уже принят в первом чтении. Согласно ему, игорный бизнес будет платить 10% налога на доход. Поэтому это налоговая нагрузка станет одной из самых низких в Европе. Еще одна инициатива нардепов касается уменьшения стоимости лицензии, а также освобождение от налогообложения выигрышей на сумму до 48 000 гривен.