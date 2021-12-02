В госбюджет-2022 заложили повышение зарплат для медиков

 
Ексклюзивы
1/5
"Идти на договорняк с Путиным – это позор": оппозиция требует отставки Зеленского
"Идти на договорняк с Путиным – это позор": оппозиция требует отставки Зеленского
Просмотров: 1881
Рада повысила налоги: что подорожает
Рада повысила налоги: что подорожает
Просмотров: 3825
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
Просмотров: 1062
В ноябре оккупанты убили шестерых украинских военных
В ноябре оккупанты убили шестерых украинских военных
Просмотров: 414
Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь
Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь
1 Просмотров: 873
Через 30 лет после референдума о независимости война за Украину продолжается
Через 30 лет после референдума о независимости война за Украину продолжается
Просмотров: 342
НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса
НАТО бьет тревогу из-за россиян на границе Украины, а Пекин хочет отсудить у Киева $4,5 млрд - что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 1377
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
Порабощенные украинцы до сих пор неохотно воспринимают независимость Украинского государства
1 Просмотров: 3987
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
"Плакала вслух и до сих пор рыдаю" - как проводили в последний путь эксмера Киева Александра Омельченко
Просмотров: 3771
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
В Киеве прощаются с Александром Омельченко - фото и видео
Просмотров: 5607
Фото
Все фото
18
6
4
21
5
&quot;Дайте работать просто&quot;: предприниматели под Радой жгли файеры
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
Рада за год &quot;накрутила&quot; за коммуналку более 23 млн грн
Рада за год "накрутила" за коммуналку более 23 млн грн
Новые банкноты гривны вошли в обращение
Новые банкноты гривны вошли в обращение
&quot;Вовина тысяча&quot; всколыхнула сети
"Вовина тысяча" всколыхнула сети
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Видео из Укрэксимбанка шокировало сети. Возмутился даже министр
Видео
Все видео
Веерных отключений не будет - Зеленский
Веерных отключений не будет - Зеленский
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
Укрэксимбанк овациями встретил нападавшего на журналистов - финучреждение сравнили с дикарями
Ахметов агитирует за Разумкова. Олигарха могут ждать санкции
Ахметов агитирует за Разумкова. Олигарха могут ждать санкции
"Схемы" рассказали о финансовых авантюрах Зеленского и Шефира
"Схемы" рассказали о финансовых авантюрах Зеленского и Шефира
Женя из Кривого Рога, которому звонит Зеленский - что известно о председателе Укрэксимбанка Мецгере
Женя из Кривого Рога, которому звонит Зеленский - что известно о председателе Укрэксимбанка Мецгере
Интервью
1/5
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
Просмотров: 1557
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 2070
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
"Единственный шанс для Украины – очередной кризис. Лидер не появится из агрономов, а приедет на танке" – Владислав Кириченко
2 Просмотров: 2592
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Война на Донбассе является продолжением попытки России убить наш народ в 1930-х годах – Владимир Вятрович
Просмотров: 882
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
"Украинцы зарабатывают до 23 тысяч гривен" - какие зарплаты, расходы и проблемы у наших мигрантов в Польше
1 Просмотров: 3924
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
01 декабря 2021
Просмотров: 540
Думала, поб'ють
– Завелися, як різані: "Нащо та вакцина, чому вона безплатна? То хочуть усіх унічтожить!" – мама розповідає про похорон. Помер ...
четверг, 02 декабря 2021 11:56

В госбюджет-2022 заложили повышение зарплат для медиков

  Комментировать
В госбюджет-2022 заложили повышение зарплат для медиков
Ляшко рассказал, что выделены средства для медоборудования. Фото: kmu.gov.ua

В проекте бюджета на 2022 год учли повышение заработной платы для медицинских работников.

Также выделили средства для развития инфраструктуры системы здравоохранения, рассказал министр Виктор Ляшко на брифинге.

"Правительство одобрило и направило в Верховную Раду Украины проект государственного бюджета Украины на 2022 год. Бюджет предусматривает рыночную заработную плату для медицинских работников. Базовый уровень заработной платы для врачей установлен на уровне 20 тысяч гривен, для средних медицинских работников – 13,5 тысячи гривен. Правительство выполняет указ президента Украины Владимира Зеленского, изданный ко Дню медицинского работника в Украине", - сказал министр здравоохранения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Известно, когда в Украине введут бустерные Covid-прививки

Также предусмотрены расходы выплат медицинским работникам, если они решат сменить место жительства и в связи с этим работу или просто перейдут на новое место работы. Также выплаты будут производиться, если медработник решит пройти переквалификацию, которая будет необходима для формирования дееспособной сети больниц в госпитальных округах.

"Это и средства на закупку нового оборудования как для больниц, так и для лабораторий, реконструкцию 48 многопрофильных клинических больниц (одной областной больницы для взрослых и одной - для детей - в каждом регионе стране), развитие биокластера, проведение трансплантации, на вакцину от Covid-19 и не только, а также еще многое другое", - добавил Ляшко.

Государственный бюджет на 2022 год планировалось рассмотреть 2 декабря. Согласно Регламенту, Верховная Рада рассматривает проект госбюджета в первом чтении не позднее 20 октября. После этого правительство должно до 3 ноября вернуть ВР документ с учетом предоставленных нардепами Бюджетного заключения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В госбюджет-2022 заложили повышение зарплат для медиков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
декабря

Усик может сразиться за чемпионский титул в третьей весовой категории

Ввели смертную казнь за разрушение станков

Самое читаемое
Ахметов собрал &quot;своих&quot; для поиска нового президента и депутатов Верховной Рады - расследование
Ахметов собрал "своих" для поиска нового президента и депутатов Верховной Рады - расследование
 Просмотров: 14698
В СИЗО скончалась 20-летняя осужденная за убийство инструктора тира в Полтаве
В СИЗО скончалась 20-летняя осужденная за убийство инструктора тира в Полтаве Просмотров: 14679
&quot;Виталине оторвало по плечо правую руку&quot; - Елена Точкова умоляет спасти жизнь племянницы
"Виталине оторвало по плечо правую руку" - Елена Точкова умоляет спасти жизнь племянницы
 Просмотров: 13186
&quot;Зовет маму. А Маша 40 день назад умерла&quot; - Леонид Кондратский на лечение внука просит помощи
"Зовет маму. А Маша 40 день назад умерла" - Леонид Кондратский на лечение внука просит помощи
 1 Просмотров: 12510
Кива поскандалил в Раде с матерями погибших на Донбассе солдат
Кива поскандалил в Раде с матерями погибших на Донбассе солдат
 1 Просмотров: 8622
Экономика
Курс доллара достиг июльского максимума
Курс доллара достиг июльского максимума Просмотров: 567
Рада повысила налоги: что подорожает
Рада повысила налоги: что подорожает
 Просмотров: 3825
Эксперты указывают на несостоятельность Минфина в вопросах развития экономики - СМИ
Эксперты указывают на несостоятельность Минфина в вопросах развития экономики - СМИ Просмотров: 234
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
"Дайте работать просто": предприниматели под Радой жгли файеры
18
 Просмотров: 1062
Фирташ потерял Запорожский титано-магниевый комбинат
Фирташ потерял Запорожский титано-магниевый комбинат Просмотров: 621
Больше всего комментируют
4
КСУ отказался приводить к присяге судей, которых назначил Зеленский
4
Суд разрешил арест главаря оккупантов Аксенова
2
"Европейская Солидарность" лидирует в партийных рейтингах – опрос КМИС
1
Зарплата и пенсия вырастет, вакцинированные получат 1 тыс. грн: какими изменениями удивит декабрь
1
Лероса вызвали на допрос в день послания Зеленского к Раде
Голосов: 26987
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть