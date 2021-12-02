В госбюджет-2022 заложили повышение зарплат для медиков

Ляшко рассказал, что выделены средства для медоборудования. Фото: kmu.gov.ua

В проекте бюджета на 2022 год учли повышение заработной платы для медицинских работников.

Также выделили средства для развития инфраструктуры системы здравоохранения, рассказал министр Виктор Ляшко на брифинге.

"Правительство одобрило и направило в Верховную Раду Украины проект государственного бюджета Украины на 2022 год. Бюджет предусматривает рыночную заработную плату для медицинских работников. Базовый уровень заработной платы для врачей установлен на уровне 20 тысяч гривен, для средних медицинских работников – 13,5 тысячи гривен. Правительство выполняет указ президента Украины Владимира Зеленского, изданный ко Дню медицинского работника в Украине", - сказал министр здравоохранения.

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Также предусмотрены расходы выплат медицинским работникам, если они решат сменить место жительства и в связи с этим работу или просто перейдут на новое место работы. Также выплаты будут производиться, если медработник решит пройти переквалификацию, которая будет необходима для формирования дееспособной сети больниц в госпитальных округах.

"Это и средства на закупку нового оборудования как для больниц, так и для лабораторий, реконструкцию 48 многопрофильных клинических больниц (одной областной больницы для взрослых и одной - для детей - в каждом регионе стране), развитие биокластера, проведение трансплантации, на вакцину от Covid-19 и не только, а также еще многое другое", - добавил Ляшко.

Государственный бюджет на 2022 год планировалось рассмотреть 2 декабря. Согласно Регламенту, Верховная Рада рассматривает проект госбюджета в первом чтении не позднее 20 октября. После этого правительство должно до 3 ноября вернуть ВР документ с учетом предоставленных нардепами Бюджетного заключения.