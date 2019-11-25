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понедельник, 25 ноября 2019 13:45

В европейских странах электроэнергия для промышленности дешевле, чем для населения – СМИ

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В европейских странах электроэнергия для промышленности дешевле, чем для населения – СМИ
В большинстве европейских стран ситуация обратная той, что сложилась в Украине. Фото: Today.ua

В большинстве европейских стран тарифы на электроэнергию для промышленности ниже, чем для населения. Об этом идет речь в материале "Апострофа" "Электроэнергия для населения: в чем цена вопроса?"

Отмечается, что Украина обязалась отменить перекрестное субсидирование после запуска нового рынка электроэнергии, но до сих пор не сделала этого. И подчеркивает, что такая ситуация не является нормальной.

"Ситуацию, когда промышленность субсидирует тарифы для населения, трудно назвать нормальной для стран с переходной экономикой, к которым относится и Украина. Данный механизм используется преимущественно в развивающихся государствах. Если говорить о Европе, то меньше платят жители Сербии, Мальты, Северной Македонии, Косово, причем, лишь на 10-20%, чем промышленные предприятия. У нас же разница между тарифом для населения и розничными тарифами для промышленных потребителей, до введения рынка электроэнергии, составляла (в зависимости от региона Украины) 72-85% для I класса напряжения и 123-127% для II класса напряжения", – отмечается в материале.

Автор материала обращает внимание, что в большинстве европейских стран ситуация обратная той, что сложилась в Украине, – промышленность платит за электроэнергию по более низкому тарифу, чем население. И именно такой подход повышает конкуренцию на рынке и стимулирует развитие предприятий.

"В большинстве европейских стран промышленность платит за электроэнергию меньше, чем население. Такой подход стимулирует развитие производства, способствует сдерживанию роста цен, повышает конкурентоспособность товаров и услуг, позволяет увеличить объемы их производства и продажи. А также – дает возможность создавать новые рабочие места и платить людям достойную зарплату", - сообщается в материале.

Напомним, ранее руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий высказал мнение, что отмена перекрестного субсидирования и выравнивание тарифов на электроэнергию для промышленности и населения улучшит конкуренцию на рынке электроэнергии и позволит в будущем снизить цену на ток.

А директор-основатель компании Expro Consalting Геннадий Кобаль напомнил, что отмена перекрестного субсидирования и выравнивания тарифов на электроэнергию для населения и промышленности - это обязательство Украины перед ЕС.

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