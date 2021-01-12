В Европе резко повысились цены на газ

Достигнутая цена является максимальным значением за последние 2 года и 2 недели. Фото: unsplash

В Европе произошло самое резкое повышение цен на газ за последние 2 года.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Цена газа на голландском хабе TTF с поставкой 12 января выросла до $284 за 1 тыс. м³. По сравнению со вчерашним пиком в $258, повышение цены составляет более 10%. Это самый большой скачок котировок с начала зимы.

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Достигнутая цена является максимальным значением за последние 2 года и 2 недели - с 28 декабря 2018 года.

Начало 2021 года в Европе выдалось намного холоднее, чем 2020-го. Температурный прогноз до середины января - существенно ниже по сравнению с 3 предыдущими теплыми зимами.

2020 года транзит газа в Европу украинской газотранспортной системой составил 55,8 млрд м³ газа. Это на 38% меньше, чем 2019-го.