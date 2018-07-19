В ЕС ввели 25% пошлины на украинскую металлургию

Таможенные ограничения заработали 19 июля. ЕС ограничил ввоз 28 видов металлургической продукции. Фото: РБК-Украина

Евросоюз вводит защитные меры по своей металлургической продукции. В частности вводит ограничения на ввоз 28 видов металлургической продукции.

Такие действия противоречат нормам Всемирной торговой организации, сообщили в пресс-службе Минэкономики Украины.

Таможенные ограничения заработали 19 июля. ЕС ограничил ввоз 28 видов металлургической продукции. Из них до 23 видов применят тарифные квоты сроком на 200 дней.

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"Тарифные квоты будут применять на основе принципа "первый пришел - первый получил". После того как квота будет исчерпана к следующим поставок будет применяться пошлина в размере 25 процентов", - пояснили в Минэкономики.

В ведомстве отметили, что будут настаивать на смягчении защитных мер ЕС. В сентябре уже запланировали проведение слушаний, где примут участие представители Минэкономразвития и ряд украинских производителей, которые будут представлять позицию украинской стороны перед Европейской комиссией.

Объем экспорта украинской металлургии в ЕС превышает $1,3 млрд в год. В 2016-м Украина экспортировала металлургии на $1,4 млрд, в 2017-м - $1,44 млрд. Ранее Дональд Трамп ввел пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%). Подписанные президентом распоряжения вступили в силу 23 марта. Из перечня стран временно были исключены Мексика, Канада и ЕС. Украинское правительство тогда заявляло, что работает над тем, чтобы вывести товары украинской металлургии из-под действия американских пошлин.