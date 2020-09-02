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среда, 02 сентября 2020 12:24

В "Дії" приостановили прием заявлений по регистрации ФЛП

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В &quot;Дії&quot; приостановили прием заявлений по регистрации ФЛП
На портале заверили, что поданные ранее заявления обрабатываются, а все данные сохранены. Фото: pixabay.com

На портале "Дія" приостановили прием заявлений о регистрации ФЛП из-за необходимости доработать функционал нового госреестра.

Об этом сообщили через официальный Telegram-канал портала.

Прием заявлений временно остановили, чтобы разрешить проблему значительной нагруженности регистраторов и сделать получение услуг более удобным и качественным. Сообщается, что прием заявлений возобновят через неделю, когда доработают функционал нового ЕГР. На портале заверили, что поданные ранее заявления обрабатываются, а все данные сохранены.

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Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований временно прекращал работу с 7 августа. Возобновил ее 11 августа и заработал с обновленным программным обеспечением и новыми опциями. До этого ПО реестра последний раз обновлялось в 2007-м.

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