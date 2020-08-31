В Covid-фонде не осталось денег - Минобразования

Минобразования подало заявку на более 2 млрд грн. Фото: pixabay.com

И.о. министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что Фонд борьбы с коронавирусом пуст.

По словам Шкарлета, из Фонда борьбы с коронавирусом на обеспечение санитарной безопасности образования и доплаты учителям денег не выделяли. Он говорит, что Минобразования подало заявку на более 2 млрд грн, но денег не получило.

Шкарлет допустил, что, возможно, эти средства будут выделены в октябре, сообщает "Интерфакс-Украина".

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"Фонд Covid сегодня пуст. На сегодняшний день он не имеет ни копейки", - подчеркнул в. о. министра.

Шкарлет добавил, что на следующий год министерство предлагает выделить новую образовательную субвенцию в размере 13,3 млрд грн на санитарную защиту.

На начало июля только 15% средств, которые уже были выделены из Фонда для борьбы с коронавирусом, пошли на медицинскую отрасль.