В Черкассах "прыгнули" цены на тепло - на сколько увеличились платежки

В Черкассах подняли цены на тепло. Фото: Владимир Гонтар, УНИАН

В Черкассах подняли тарифы на тепло для населения и коммерческих учреждений, которые пользуются услугами коммунального предприятия "Черкассытеплокоммунэнерго".

Соответствующее решение приняли на исполкоме Черкасского горсовета 28 сентября, пишет "Суспільне".

Без поднятия тарифа на тепло пройти отопительный сезон невозможно, заявил руководитель Черкассытеплокоммунэнерго Павел Карась.

"Тариф на газ составляет 3900 гривен за 1 тысячу кубических метров, а на самом деле соответствует тарифу 66183,33 гривны за 1 тысячу кубических метров без НДС. Без поднятия тарифа невозможно пройти весь отопительный сезон. Для населения тариф вырастет незначительно. Это все компенсируется жилищными субсидиями", - пояснил Карась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду

Чиновник добавил, что такое повышение тарифа обусловлено резким изменением Нафтогаза к подходам оплаты природного газа.

"Других вариантов обойти эту ситуацию нет, спасти отопительный сезон возможно только повышением тарифов", - подчеркнул Карась.

Для населения платежки увеличатся примерно на 200 грн, отметила руководитель департамента экономики и развития Ирина Удод.

Ассоциация городов Украины предложила властям пакет мер по сдерживанию цен на отопление и горячую воду. В заявлении говорится, что цена газа увеличивается с 4 до 7,6 грн для населения и с 7 до 20 грн за 1 куб. м для бюджетной сферы плюс стоимость распределения газа и другие расходы. Для сохранения тарифов на прошлогоднем уровне для населения и бюджетной сферы потребует от органов местного самоуправления 25 млрд грн.