В бюджете-2022 не заложили денег на закупки книг для библиотек - Совсун

На библиотечные закупки заложили 0 грн. Фото: pixabay.com

В госбюджете на 2022 год не заложили денег на закупку книг для библиотек.

Минфин и правительство не понимает, зачем поддерживать украинских издателей, заявила народный депутат от "Голоса" Инна Совсун в Facebook. На библиотечные закупки заложили 0 грн.

"Выбор приоритетов между асфальтом и книгами понятен. У нас под боком огромный российский книжный рынок. Россияне не пожалеют нефтяных денег, чтобы проглотить украинский рынок. Не все издатели пережили карантин. В центре Львова и Харькова закрываются книжные магазины. Что говорить о маленьких городках и селах, где их никогда не было. Где у людей меньше средств, нет фестивалей, а единственный способ качественно провести досуг и познакомиться с украинской книгой - пойти в библиотеку", - написала она.

Ежегодно из бюджета на закупку книг выдели все меньше денег:

в 2018 году — 121 млн грн;

в 2019 году — 87 млн грн;

в 2020 году — 48 млн грн;

в 2021 году — 50 млн грн.

Последние годы этого хватало на книги для чуть более 600 библиотек, тогда как в Украине их 15 тыс. Ими пользуются 12 млн читателей и читательниц. Чтобы обеспечить новыми книгами украинских издательств все библиотеки нужно 300 млн грн. Это ничтожная сумма на фоне денег, выделенных на ремонт дорог.

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15 сентября Кабинет министров утвердил проект госбюджета. В правительстве заявили о стабильном курсе гривны. На развитие дорожной инфраструктуры предусмотрели более 124 млрд грн. Шмигаль пообещал тысячи километров обновленных дорог, строительство новых мостов и аэропортов.