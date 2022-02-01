В бюджете достаточно денег, чтобы выплатить 500 грн всем вакцинированным бустерной дозой

Чтобы получить деньги, нужно подать заявление. Фото: Pexels

В бюджете на 2022 год достаточно средств для выплаты 500 грн всем вакцинированным бустерной дозой.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины в Telegram.

"На программу "єПідтримка" в госбюджете на 2022 год заложено 3 млрд грн. Этих средств достаточно для выплаты 500 грн гражданам, которые вакцинировались третьей бустной дозой и сделали заявку на получение средств. Так, распространена в некоторых СМИ информация о нехватке средств для выплат за программа "єПідтримка" является манипуляцией и не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

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Если на получение 500 грн будет много заявок, Министерство финансов инициирует изменения Госбюжета-2022. Средства для этого есть.

24 января президент Владимир Зеленский анонсировал выплаты за бустерную вакцинацию. Украинцам за третью прививку будут дополнительно начислять 500 грн в рамках программы "є Підтримка".