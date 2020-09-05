В более 60 городах Украины отопительный сезон под угрозой

Отопительный сезон может сорваться. Фото: Главком

Из-за долгов производителей тепла в более чем 60 городах Украины отопительный сезон оказался под угрозой.

98 компаний не выполняют требования законодательства, сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Среди должников компании в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях, а также в Киеве.

"Компания ожидает от производителей тепла такого же ответственного отношения к своим обязательствам перед клиентами и требованиями законодательства", - отметили в Нафтогазе.

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Напомним, в осенне-зимний период газ для населения подорожает. В то же время цена будет оставаться низкой за 5 лет.