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четверг, 26 ноября 2020 09:35

В банках можно будет предъявлять электронный паспорт

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В банках можно будет предъявлять электронный паспорт
При осуществлении кассовых операций для идентификации и верификации клиента банки смогут использовать цифровой паспорт. Фото: ТСН.иа

С 1 декабря текущего года украинцы смогут проводить кассовые операции в банках с помощью цифровых документов (электронного внутреннего или заграничного паспорта) в приложении "Дия".

Этого будет достаточно для идентификации, сообщила пресс-служба Национального банка.

"При осуществлении кассовых операций для идентификации и верификации клиента или его представителя банки смогут использовать цифровой паспорт или заграничный цифровой паспорт", - сообщили в НБУ.

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Э-больничные, которые должны были запустить в Украине в апреле этого года, заработают с 2021-го. Запуск э-больничных позволит не только отменить больничный как бумажную справку, что является элементом бюрократии, но и экономить время врачей и пациентов, заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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