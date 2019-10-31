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четверг, 31 октября 2019 16:30

В Ассоциации возобновляемой энергетики призвали отменить субсидирование и перейти к рыночным ценам на электроэнергию

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В Ассоциации возобновляемой энергетики призвали отменить субсидирование и перейти к рыночным ценам на электроэнергию
Украинская ассоциация возобновляемой энергетики опубликовала обращение к президенту, Верховной Раде и Кабмину. Фото: Crafta.ua

Власти необходимо прекратить пугать инвесторов возможностью ретроспективного просмотра "зеленого" тарифа и перейти к рыночным ценам на электроэнергию для населения.

Об этом говорится в обращении Украинской ассоциации возобновляемой энергетики (УАВЭ) к Президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету Министров.

В УАВЭ призвали власти отказаться от идеи ретроспективного просмотра "зеленого" тарифа, отметив, что это нарушает обязательства государства и наносит удар по инвестиционному климату страны.

"Как представители инвесторов мы решительно выступаем против ретроспективного пересмотра инвестиционных обязательств государства касательно уже осуществленных инвестиций. Нарушение собственных обязательств Украины как государства, приведет к репутационным потерям и формированию негативного имиджа Украины", - отмечается в обращении.

Авторы обращения обратили также внимание на необходимость приведения до рыночного уровня тарифов на электроэнергию для населения. Отметив, что в настоящее время граждане Украины технически потребляют самую дешевую электроэнергию в Европе, однако в действительности оплачивают ее за счет более высокой стоимости товаров и услуг, ухудшение платежного баланса страны и отложенных расходов.

"3,6% граждан Украины (богатые слои) потребляют около 18,8% объема бытового потребления электроэнергии по льготным тарифам. Необходимо установить рыночные цены на электроэнергию для таких слоев населения, а для уязвимых категорий потребителей обеспечить предоставление денежной государственной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и электроэнергии. Такие субсидии (около 5,5 млрд гривен) будут осуществляться за счет доходов госбюджета от акциза и электрическую энергию (6,8 млрд гривен)", - отмечается в обращении.

Авторы обращения считают, что несмотря на тяжесть таких изменений для страны, они являются абсолютно неизбежными в среднесрочной перспективе. И добавляют, что промедление с переходом к рыночным ценам повышает политическую и экономическую цену для государства и всех граждан Украины.

Напомним, законодательством Украины гарантировано сохранение "зеленых тарифов" на неизменном уровне до 2030 года с целью стимулирования инвестиций в производство электроэнергии из возобновляемых источников.

Ранее Европейско-украинское энергетическое агентство в своем заявлении отметило, что в случае принятия законопроекта народного депутата Андрея Геруса (фракция "Слуга народа") о внесении изменения в закон "О рынке электроэнергии" (№2236-2), которым предлагаются ретроспективные изменения "зеленого" тарифа, инвесторы будут инициировать производства против государства Украина в международных арбитражных судах.

Українські новини
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