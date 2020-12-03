В 2020 году стоимость строительства дорог выросла, но цены на материалы не изменились

В Украине в 2020 году построили на 20% меньше новых дорог чем в прошлом году.

Всего построили 14,35 км новых дорог, говорится в анализе всемирной инициативы по прозрачности инфраструктуры CoST, сообщают "Буквы".

77,29 км дорог реконструировали, выполнили 449,7 км капитального ремонта, 4395,4 км текущего среднго ремонта.

Дороги в этом году строили и реконструировали в Днепропетровской, Донецкой, Львовской, Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Черниговской областях. Дороже всего километр дороги стоит на Днепропетровщине - 26,7 млн грн.

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В Черновицкой обл. 1 км дороги стоит 25,7 млн грн, в Луганской обл. 23,6 млн грн, в Винницкой обл. 22,4 млн грн, в Запорожской обл. 20,6 млн грн, в Николаевской обл. 19,4 млн грн, в Закарпатской обл. 18,9 млн грн, в Кировоградской обл. 17,9 млн грн.

Средняя стоимость 1 км текущего среднего ремонта в 2020 году выросла в 2 раза. Цены на основные материалы дорожного строительства при этом практически не изменилась.









В Украине откроют платные дороги. Состоялась презентация программы для потенциальных инвесторов, сообщает в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий.