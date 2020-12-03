В 2020 году стоимость строительства дорог выросла, но цены на материалы не изменились

 
Ексклюзивы
1/5
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
Просмотров: 369
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
Цены в декабре: сахар дорожает 4-й месяц подряд
2 Просмотров: 954
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Количество инфицированных после карантина возрастет - эксперт
Просмотров: 189
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 486
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5085
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
ГБР используют для мести. Сделали зависимым от Офиса президента
Просмотров: 261
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
С вакциной от коронавируса не надейтесь на чудо - Ковтонюк
Просмотров: 225
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Черная пятница: кто больше заработает на распродажах
Просмотров: 252
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 2061
Фото
Все фото
8
10
4
9
9
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Старую одежду переделывают на коврики и сумки
Старую одежду переделывают на коврики и сумки
Укрзализныця меняет цвет вагонов
Укрзализныця меняет цвет вагонов
Киевлянин придумал доставку &quot;выходного дня&quot;
Киевлянин придумал доставку "выходного дня"
Куриные бедра продают по 20 гривен
Куриные бедра продают по 20 гривен
Видео
Все видео
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
"Одолею все вирусы и бактерии, которые вредят Украине много лет" - Зеленский записал видео
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Как зарегистрировать новорожденного онлайн: видеоинструкция
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Столкновения под Радой: требуют отложить обязательные кассовые аппараты для ФЛП
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Выборы прошли, пояса ослабили: правительство отменило ограничения на высокие зарплаты топ-менеджеров
Интервью
1/5
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 486
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 279
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Среди нардепов есть консенсус по декларированию. Оно им, как кость в горле
Просмотров: 468
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
"От страха мужчины плачут": львовянин рассказал, как лечился от Covid-19
2 Просмотров: 5085
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
Голодомором хотели уничтожить саму возможность украинцев построить государство - историк
1 Просмотров: 540
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
03 декабря 2020
Просмотров: 180
Не оглядатися
Я ніколи не знав Марію Пилипенко з Мошурова поблизу Тального. А коли став редактором районної газети, Марію Титівну підвіз машиною її син. ...
четверг, 03 декабря 2020 21:25

В 2020 году стоимость строительства дорог выросла, но цены на материалы не изменились

  Комментировать

В Украине в 2020 году построили на 20% меньше новых дорог чем в прошлом году.

Всего построили 14,35 км новых дорог, говорится в анализе всемирной инициативы по прозрачности инфраструктуры CoST, сообщают "Буквы".

77,29 км дорог реконструировали, выполнили 449,7 км капитального ремонта, 4395,4 км текущего среднго ремонта.

Дороги в этом году строили и реконструировали в Днепропетровской, Донецкой, Львовской, Полтавской, Житомирской, Кировоградской, Хмельницкой и Черниговской областях. Дороже всего километр дороги стоит на Днепропетровщине - 26,7 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ЕБРР выделит Украине 65 млн евро кредита на мост и дороги

В Черновицкой обл. 1 км дороги стоит 25,7 млн грн, в Луганской обл. 23,6 млн грн, в Винницкой обл. 22,4 млн грн, в Запорожской обл. 20,6 млн грн, в Николаевской обл. 19,4 млн грн, в Закарпатской обл. 18,9 млн грн, в Кировоградской обл. 17,9 млн грн.

Средняя стоимость 1 км текущего среднего ремонта в 2020 году выросла в 2 раза. Цены на основные материалы дорожного строительства при этом практически не изменилась.




В Украине откроют платные дороги. Состоялась презентация программы для потенциальных инвесторов, сообщает в Telegram министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В 2020 году стоимость строительства дорог выросла, но цены на материалы не изменились». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
03
декабря

День веб-дизайнера: как зарабатывать более 30 тыс. грн на рисунках

Самое читаемое
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
Претендует на рекорд: модель с пышными формами позировала в самом маленьком бикини
11
 Просмотров: 59637
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
Британка проехалась на велосипеде голышом. Фото 18+
5
 Просмотров: 18144
Аномальный декабрь: только начало месяца будет зимний
Аномальный декабрь: только начало месяца будет зимний
 Просмотров: 12033
Американская певица блеснула обнаженными прелестями перед украинкой
Американская певица блеснула обнаженными прелестями перед украинкой
6
 Просмотров: 10746
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
Украинка рассказала, сколько получают дальнобойщики в Польше
8
 Просмотров: 8874
Экономика
Как уменьшить счета за газ
Как уменьшить счета за газ
 Просмотров: 369
Сколько стоило правительству поддержать предпринимателей на время локдауна
Сколько стоило правительству поддержать предпринимателей на время локдауна
 Просмотров: 126
Оформляют кредит через код в смс: в Украине появилась новая мошенническая схема
Оформляют кредит через код в смс: в Украине появилась новая мошенническая схема Просмотров: 1773
Стоимость красной икры стремительно растет: сколько сейчас стоит деликатес
Стоимость красной икры стремительно растет: сколько сейчас стоит деликатес Просмотров: 261
Через возобновления переговоров ОПЕК с Россией выросли цены на нефть
Через возобновления переговоров ОПЕК с Россией выросли цены на нефть 1 Просмотров: 108
Больше всего комментируют
17
Рейтинг доверия к Зеленскому снизился
7
На скандальной гей-вечеринке "засветился" дипломат из Эстонии
5
Переход украинского языка на латиницу - это цивилизационный выбор - Александр Фразе-Фразенко
4
Експеримент
3
Заместителю Ермака готовили подозрение. Венедиктова помешала
Голосов: 25648
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть