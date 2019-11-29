В 2020 году начнут большое строительство дорог

За следующие 3-5 лет появится качественные дороги, которые соединят все крупные города. Фото: delo.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук в эфире программы "Право на власть" заявил, что в Украине за следующие 3-5 лет появятся качественные дороги, которые соединят все крупные города. Об этом говорится на сайте Иnterfax-Украина.

"Наша главная задача - совместить качественными дорогами все крупные города, областные центры за следующие 3-5 лет. Я призываю новых руководителей Укравтодора и Укртрансбезопасности максимально быстро обновить руководящий состав в областях, потому что я убежден, что те люди, которые работали там до сих пор, в подавляющем большинстве или представляли интересы "смотрящих", или закрывали на это глаза ", - заявил Гончарук.

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Также премьер отметил, что с марта 2020 начнется большое строительство дорог. Правительство не будет вмешиваться в проведение тендеров и в процесс поиска подрядчиков, которые будут строить дороги. Глава Кабмина отметил, что благодаря кадровым изменениям снизится стоимость строительства дорог и их эксплуатации.

Экономист Алексей Кущ считает, что атака на телекоммуникационного оператора "Укртелеком" вредит инвестиционному имиджу Украины. Фонду государственного имущества (ФГИ) Украины следует сосредоточиться на поиске эффективных инвесторов для госкомпаний, а не "отжатии" ранее проданных объектов.