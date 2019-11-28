ФГИ стоит искать системных инвесторов, а не "отжимать" ранее проданные объекты – экономист

 
Ексклюзивы
1/5
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
2 Просмотров: 1630
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 990
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 954
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1215
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 900
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1044
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11376
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1728
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1035
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 675
Фото
Все фото
3
3
7
9
5
Показали новые 50 и 200 грн
Показали новые 50 и 200 грн
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
Нацбанк выпустил монеты необычной формы
&quot;Сладости надо уметь продать&quot; - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
"Сладости надо уметь продать" - кондитер об опыте заработка на веганских конфетах
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Субсидии уменьшат: кого затронут новые правила
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Издали книгу, которая предсказывает будущее Украины на 10 лет
Видео
Все видео
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
Зеленский: Важные вопросы будут решаться на референдумах
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
"Ты пустил в Украину россиян" - Ляшко напал на Геруса
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Сеть супермаркетов позволила платить "лицом"
Правительство едет на переговоры с МВФ
Правительство едет на переговоры с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Премьер рассказал, когда подпишут новое соглашение с МВФ
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6444
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2853
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2322
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1323
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1233
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 ноября 2019
Просмотров: 36
Все з собою
Змалку та й досі я зачарований майстрами-кустарями. Є в їхньому способі існування щось од дитячої мрії: щоб усе, що любиш, ти робив сам, так, як ...
четверг, 28 ноября 2019 17:51

ФГИ стоит искать системных инвесторов, а не "отжимать" ранее проданные объекты – экономист

  Комментировать
ФГИ стоит искать системных инвесторов, а не &quot;отжимать&quot; ранее проданные объекты – экономист
Экономист Алексей Кущ: "Власть рассчитывает на всплеск инвестиционной активности уже в ближайшее время, собираясь в следующем году провести большую приватизацию". Фото: Facebook

Экономист Алексей Кущ считает, что атака на телекоммуникационного оператора "Укртелеком" вредит инвестиционному имиджу Украины. Фонду государственного имущества (ФГИ) Украины следует сосредоточиться на поиске эффективных инвесторов для госкомпаний, а не "отжатии" ранее проданных объектов.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

Экономист напомнил, что власть рассчитывает на всплеск инвестиционной активности уже в ближайшее время, собираясь в следующем году провести большую приватизацию. Однако судебные разбирательства вокруг "Укртелекома", продолжающиеся уже 3 года, не добавляет инвестиционной привлекательности Украине.

"Сегодня инвесторы анализируют лишь рациональные факты и реальные действия. Насколько инвесторы могут оценивать привлекательность Украины, если в нашей стране даже по такому резонансному делу как "гибридная национализация" "Укртелекома", суды уже третий год не могут принять окончательное решение и поставить точку в затянувшимся споре инвесторов и государства", - написал Кущ.

Он отметил, что судебная эпопея уже негативно сказалась на работе "Укртелекома", затормозив его развитие.

"Одна из крупнейший компаний оказалась в своеобразном "лимбе" на 3 года выпав из программы динамичного развития. Ведь кто будет развивать "Укртелеком", если он завтра может быть национализирован. И будет ли это делать государство. Для выполнения функций социального телекоммуникационного оператора этой компании необходимы финансовые ресурсы, заработанные на коммерческих направлениях. И конкуренция с каждый годом становится все жестче", - отметил Кущ.

По его мнению, действия Фонда госимущества, который инициировал судебный иск против инвестора "Укртелекома", наносят удар по инвестиционному имиджу страны.

"Получается, что ключевые государственные институции (суды, ФГИУ) с упорством, достойным иного применения, действуют во вред инвестиционному имиджу страны. Либо в интересах скрытых околовластных групп, преследующих свои частные интересы", - считает Кущ.

Экономист подчеркнул, что для успешного привлечения инвестиций ФГИ следует концентрироваться на поиске системных инвесторов для эффективной продажи государственных компаний, а не поиске объектов, которые можно отобрать у собственников.

"В частные телекоммуникационные активы можно успешно привлекать частные инвестиции. Но для этого для начала нужны 2 предпосылки: быстрые решения судов, обеспечивающих баланс интересов государства и инвесторов, а в случае с "Укртелекомом", гибридная национализация таковым не является, и концентрация ФГИ на своих прямых обязанностях – эффективная продажа государственных активов системным инвесторам, а не поиск активов, которые можно "отжать". Атака на 2 маркерные объекта приватизации – "Укртелеком" и "Криворожсталь" может привести к тому, что продавая госсобственность уже скоро "нечем будет сдачу давать", - написал Кущ.

Напомним, по информации СМИ, наиболее удачными сделками в истории отечественной приватизации экономисты считают продажу "Криворожстали" и "Укртелекома". Первая сделка в 2005 году принесла в бюджет страны 24,2 млрд гривен, вторая – 10,6 млрд гривен (2011 год). Причем, при повторной продаже "Криворожстали" удалось выручить в 5 раз больше, чем при первичной приватизации. Однако специалисты уверены, что этот успех реприватизации повторить не удастся.

Українські новини
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ФГИ стоит искать системных инвесторов, а не "отжимать" ранее проданные объекты – экономист». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
ноября

Великобритания поддержала действия российских военных

Убитую режимом Аллу Горскую называли душой шестидесятников

Правительство обратилось к русским с просьбой ввести войска

Экс-солист The Beatles выступил на сцене в последний раз

Самое читаемое
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
26
 Просмотров: 48746
Какие штаны выпали из моды этой зимой
Какие штаны выпали из моды этой зимой
8
 Просмотров: 16975
Куда вложить деньги, чтобы приумножить сбережения: советы экспертов
Куда вложить деньги, чтобы приумножить сбережения: советы экспертов Просмотров: 13644
Показали породу собак, имеющих вид маленьких игрушечных мишек
Показали породу собак, имеющих вид маленьких игрушечных мишек
22
 Просмотров: 12006
Беременная женщина умерла за рулем авто
Беременная женщина умерла за рулем авто
3
 Просмотров: 10845
Экономика
Зарплата: украинцы стали получать больше
Зарплата: украинцы стали получать больше Просмотров: 171
Транзит газа: Газпром грозится перекрыть вентиль
Транзит газа: Газпром грозится перекрыть вентиль Просмотров: 603
Назвали случаи, когда субсидию придется вернуть
Назвали случаи, когда субсидию придется вернуть Просмотров: 855
Зачем государство говорит о реприватизации, если у него нет на это денег?
Зачем государство говорит о реприватизации, если у него нет на это денег? Просмотров: 81
Сколько криптовалюты украли с начала года
Сколько криптовалюты украли с начала года Просмотров: 108
Больше всего комментируют
8
Нацбанк заявил о давлении Коломойского
5
У волонтера Маруси Зверобой проходят обыски
5
За осень Зеленский потерял 21% поддержки - опрос
2
Федина прокомментировала подозрение Держбюро расследований
2
"Скалецкая или медреформа": за отставку министра вышли под Кабмин
Голосов: 22492
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua