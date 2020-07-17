Увеличили требования по стажу: когда можно будет выйти на пенсию

Сегодня уйти на заслуженный отдых в 60 лет можно только при наличии стажа 27 лет. Фото: pixabay.com

С 2021 года будут расти требования по пенсионному стажу. Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, необходимо будет иметь полных 28 лет стажа, а в 2022 году - 29 лет стажа.

Сегодня уйти на заслуженный отдых в 60 лет можно только при наличии стажа 27 лет. В 63 - могут выйти на пенсию люди, у которых есть полных 17 лет стажа. Если стаж меньше, то на отдых можно будет пойти в 65.

В следующем году женщинам поднимут пенсионный возраст с 59,5 до 60 лет, пишет OBOZREVATEL.

Согласно ст. 28 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", прибавку к пенсии можно получить за сверхурочный стаж.

Для мужчин 35 лет и женщин, которым более 30 лет, пенсия по возрасту увеличивается на 1%.

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Кто сможет выйти на пенсию в 60 лет:

в 2019-м - от 26 лет стажа;

в 2020-м - от 27 лет стажа;

в 2021-м - от 28 лет стажа;

в 2022-м - от 29 лет стажа;

в 2023-м - от 30 лет стажа;

в 2024-м - от 31 лет стажа;

в 2025-м - от 32 лет стажа;

в 2026-м - от 33 лет стажа;

в 2027-м - от 34 лет стажа;

в 2028-м - 35 лет стажа.

Кто выйдет на пенсию в 63 года:

в 2019-м - от 16 до 26 лет стажа;

в 2020-м - от 17 до 27 лет стажа;

в 2021-м - от 18 до 28 лет стажа;

в 2022-м - от 19 до 29 лет стажа;

в 2023-м - от 20 до 30 лет стажа;

в 2024-м - от 21 до 31 года стажа;

в 2025-м - от 22 до 32 лет стажа;

в 2026-м - от 23 до 33 лет стажа;

в 2027-м - от 24 до 34 лет стажа;

в 2028-м - от 25 до 35 лет стажа.

Кто выйдет на пенсию в 65 лет:

в 2019-м - до 16 стажа;

в 2020-м - до 17 лет стажа;

в 2021-м - до 18 лет стажа;

в 2022-м - до 19 лет стажа;

в 2023-м - до 20 лет стажа;

в 2024-м - до 21 года стажа;

в 2025-м - до 22 лет стажа;

в 2026-м - до 23 лет стажа;

в 2027-м - до 24 лет стажа;

в 2028-м - до 25 лет стажа.

Правительство решило внедрить новую пенсионную реформу, которая вступит в силу с 2021 года. В Пенсионном фонде заявили, что количество получателей льготных пенсий, которые имеют право выходить на пенсию досрочно, уменьшится.