Утвердили новые тарифы для мобильных операторов: как изменится стоимость связи для украинцев

За минуту исходящего звонка участники рынка будут платить 7 коп. Фото: pexels.com

В Украине мобильным операторам утвердили новые тарифы. Национальная комиссия регулирования связи и информатизации снизила межоператорский тариф.

С 1 июля 2021-го за минуту исходящего звонка участники рынка будут платить 7 коп. за местный вызов или 10 коп. за междугородний. С 1 января 2022 года ставки уменьшатся до 5 и 8 коп., сообщается на сайте НКРС.

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Базовые тарифы на звонки с мобильных номеров на фиксированные: "Киевстар" - "Общение без границ" - 1,5 грн/мин, Vodafone - SuperNet Turbo - 0,6 грн/мин, Lifecell - "Смарт Лайф" - 1 грн/мин.

Такое снижение предоставит потребителям возможность пользоваться увеличенными объемами пакетных минут на все виды услуг по той же стоимости и уменьшит стоимость межсетевых звонков.

С 1 июля 2021 года на общедоступные телекоммуникационные услуги планируют повысить тарифы. Согласно проекту, стоимость месячной абонентской платы за стационарный телефон для населения планируют повысить на 17,2% - с 59,71 грн до 70 грн.