Утвердили форму одноразовой декларации для налоговой амнистии

Минфин утвердил форму одноразовой декларации для налоговой амнистии.

С 1 сентября 2021 года начинается однократное добровольное декларирование гражданами Украины активов, принадлежащих им на правах собственности и из которых, в соответствии с требованиями законодательства и / или международных договоров не были оплачены или оплачены не в полном объеме налоги и сборы, сообщает Государственная налоговая служба.

Автор: Елена ЛУЦЕНКО С 1 сентября 2021 начинается однократное добровольное декларирование гражданами Украины активов

Декларирование будет происходить путем подачи одноразовой декларации в налоговую службу. Сделать это можно через личную часть электронного кабинета в разделе "Одноразовая (специальная) добровольный декларация".

С задекларированных активов гражданам придется заплатить сбор:

- 5% с валютных ценностей на счетах в банках в Украине и других активов в Украине;

- 9% с валютных ценностей на счетах в иностранных финансовых учреждениях и других активов за рубежом;

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- 2,5% из номинальной стоимости государственных облигаций Украины, приобретенных с 1 сентября 2021-го по 31 августа 2022 года.

Верховная Рада 15 июня поддержала закон президента Владимира Зеленского о налоговой амнистии капиталов для граждан. Закон позволит гражданам, уклонявшимся от уплаты налогов, открыть текущее финансовое состояние и доходы. При этом избежать наказания. Декларантами не могут быть лица, которые с 1 января 2010 были государственными топ-чиновниками или народными депутатами.