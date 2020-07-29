Устаревшая электросеть угрожает энергетической безопасности Украины - Коэн

Электросети, которые были унаследованы от Советского Союза, остро нуждаются в модернизации. Фото: Украинская Энергетика

Для модернизации инфраструктуры электросетей в Украине необходимо внедрить стимулирующее регулирование для операторов системы распределения по европейскому образцу - ставка возврата инвестиций не менее WACC (средневзвешенной стоимости капитала) начислением на все активы компаний. Конкурентоспособная, современная и надежная система электросетей Украины позволит избежать энергетического принуждения Кремля.

Такое мнение высказал Ариэль Коэн, директор программы энергетического роста и безопасности Международного центра налогообложения и инвестиций, в статье для международного энергетического издания.

Эксперт отмечает, что электросети, которые были унаследованы от Советского Союза, остро нуждаются в модернизации. Необходимые инвестиции оцениваются в 12,5 миллиардов долларов до 2030 года. Каждый километр электросети требует 1500 долларов США в год, а сейчас тратится 200 долларов. По мнению Коэна, нынешняя устаревшая тарифная методология оставляет сектор непривлекательным для частных инвестиций, а следовательно снижает инвестиционную привлекательность страны и тормозит экономическое развитие.

"Модернизация энергосистемы в Украине является жизненно важной для привлечения иностранных инвестиций, поддержки возобновляемых источников энергии и обеспечения надежного энергообеспечения в области высоких технологий", - подчеркивает Коэн.

Решение проблемы модернизации электросетей Коэн видит во внедрении стимулирующего регулирования европейского образца, а именно - норма прибыли не может быть ниже средневзвешенной стоимости капитала (WACC) в стране. Эта ставка должна быть одинаковой для всех активов. Такой подход показал эффективность в Чехии, Венгрии, Польше и Румынии.

"Мы считаем, что такой подход позволит не только поддерживать и ремонтировать старую сеть, но и реализовать давно просроченную приватизацию нескольких операторов системы распределения, которые до сих пор находятся в государственной собственности".

Эксперт убежден, что если реформы не состоятся, западные инвесторы могут покинуть Украину, как это было ранее в 2013 году. До марта 2013 года американской компании "AES Corporation" принадлежали две региональные дистрибьюторские компании (Киевоблэнерго и Ривнеоблэнерго), но из-за неблагоприятной бизнес-среды "AES Corporation" продала эти активы и покинула украинский рынок.

Напомним, ранее и.о. министра энергетики Ольга Буславец подчеркнула, что стимулирующее тарифообразование действительно является механизмом, который работает в других странах и зарекомендовал себя как единственно возможный, который подтверждает и дает возможность инвестировать в сеть.