Уплата алиментов: ввели индексацию выплат

Исполнитель обязан рассчитывать размер задолженности по уплате алиментов ежемесячно. Фото: pixabay.com

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект про индексацию размера алиментов.

Изменения в Закон "Об исполнительном производстве" обязывают исполнителя ежегодно проводить индексацию размера алиментов, определенных судом в твердой денежной сумме.

Индексация проводится, если в исполнительном документе или в договоре не предусмотрено других условий уплаты алиментов. Индексацию будут проводить ежегодно, начиная со второго года после определения размера алиментов, сообщает "РБК-Украина".

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В законе прописано, что исполнитель обязан рассчитывать размер задолженности по уплате алиментов ежемесячно, а также проводить индексацию размера алиментов.

С 1 июля размер алиментов вырос благодаря увеличению прожиточного минимума. Теперь для ребенка в возрасте до 6 лет минимальная сумма алиментов составит 929,5 грн. Для детей от 6 до 18 лет - 1159 грн.